لتنمية الصعيد.. تأمين التغذية الكهربائية لخدمة 757 ألف مشترك ببني سويف

نجح قطاع بني سويف إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والذي يبلغ عدد المشتركين به 757 ألف مشترك في تحقيق عدد من الإنجازات، متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين ضمن الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بمحافظات الصعيد لاستمرار عمليات التنمية شاملة في كل محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

خطة الإحلال والتجديد والتوسعات بالقطاع

ونفذت الشركة بالقطاع خطة إحلال وتجديد وتوسعات جديدة، ما أدى إلى تخفيف أحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية، ما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين من خلال..

- تنفيذ 25 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية للمرحلة الثالثة إلى كابلات أرضية.

- إحلال ورفع قدرة 108 محولات.

- إنشاء كابلات جهد متوسط بطول 40 كم وإحلال وتجديد 2 موزع بمركز الفشن ومركز بنى سويف.

- تنفيذ 120 كم خطوط جهد منخفض.

ميكنة كل الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات على برنامج الشباك الواحد

وطورت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء 9 مراكز عملاء بقطاع بني سويف بما يتلاءم مع الإجراءت الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ومعايير تصنيف مراكز خدمة العملاء من خلال ملاءمة المكان من حيث سهولة الوصول والتهوية والإضاءة الجيدة ووجود أماكن انتظار مناسبة وتوفير مكان لتقديم الاقتراحات والشكاوى وميكنة كل الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات على برنامج الشباك الواحد وإتاحة آلية للعملاء لتقييم مستوى الخدمة التى تلقاها من الموظفين، ما يرفع مستوى ثقة العميل بالشركة ويضع الموظفين تحت رقابة ذاتية لتقديم مستوى خدمة عالٍ.

تركيب نظام لانتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين

وقامت الشركة بتركيب 2 شاشة عرض 50 بوصة بمركزى خدمة العملاء بمدينة بنى سويف ومدينة بنى سويف الجديدة لعرض الإجراءات والمستندات المطلوبة للخدمات المقدمة، إضافة إلى تركيب نظام لانتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين بالمركزين وسيتم التركيب بباقى مراكز الخدمة تباعًا.

وتضم محافظة بني سويف 7 مراكز هي «مركز ومدينة بنى سويف – ناصر- الواسطى- اهناسيا - الفشن - سمسطا – ببا».