محافظ القليوبية يحرر 25 مخالفة للإجراءات الإجترازية ببنها

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، بشوارع مدينة بنها وكفر الجزار لمتابعة الاشغالات والنظافة فضلا علي المرور علي المحال والكافيتريات للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد منطقة كفر الجزار حيث لاحظ وجود عدد من الباعة الجائلين بمدخل الكوبري وعلي الفور تم إزالة الاشغالات وتحرير محاضر للباعة كما تم ضبط عدد من السائقين لعدم ارتدائهم الكمامات.

كما استكمل المحافظ الجولة بمنطقة عزبة السوق ومنشية النور حيث تم إزالة العديد من الاشغالات والمخالفات والباعة الجائلين الذين كانوا يفترشون بالطريق العام ويتسببون في تعطيل الحركة المرورية كما تم تحرير 25 محضرا لعدد من المحال والكافتريات لعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

واكد المحافظ أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يومياً لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتاً إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة خلال مراحل تنفيذ المشروعات وتسليم الأعمال طبقاً لبرامجها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الاعمال الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 - 2021

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل العقبات والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من جميع الخطة الاستثمارية للبدء في اعتمادات إضافية للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة وشارك في الاجتماع إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام واشرف سالم مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة وجميع رؤساء المدن والأحياء ومديري الخدمات ومدير الشئون المالية.

وشدد المحافظ على أن الخطة المالية تتضمن استكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات كمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق والصرف الصحى والإسكان، بالإضافة للمشروعات الخدمية والأسواق الحضارية، مؤكدًا علي التنسيق مع المحافظة والوزارت التى تتولى تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها مع المديريات التابعة لها بشأن الخطة الاستثمارية والمالية للمشروعات التى تشهدها المحافظة حاليًا، مشددًا على التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لإنجاز المشروعات الجارية طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

وناقش المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الآداء، والأعمال الخاصة بالربع الثاني من الخطة الاستثمارية. في العديد من القطاعات الخدمية "الرصف، الكهرباء، الصرف الصحي ، وفي قطاع تدعيم الوحدات المحليه وتوريد المعدات وقطاع الاسكان حث على سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية، للاستفادة من تلك الخدمات المقدمة للمواطنين ، وخاصة أعمال الرصف .

كما ناقش المحافظ سرعة الانتهاء من مشروع تغير كابلات الكهرباء الهوائية الي أرضية في عدد من شوارع مدينة بنها بشارع فريد ندا وشارع 11 كما ناقش المحافظ استكمال رصف طريق محور الباسوسيه بالقناطر ورصف طريق علما بقرية طحلة ورصف طريق مصرف القليوبية من مزلقان زكي وحتي قرية نامول بالاضافة الى مناقشة سرعة انشاء طريق مصرف ابو زعبل الجديد واستكمال انشاء كوبري علي المصرف ليكون طريق بديل لابو زعبل، .. مشيرا انه تم تشكيل لجنة للمرور علي جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة لتذليل العقبات ، حيث انه سيتم سحب الاعمال واتخاذ الاجراءات المشددة حيال اي مقاول او شركة تأخر تسليم الاعمال في المواعيد المتفق عليها.

وكلف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشأت وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، والمتابعة الدورية للتأكد من الإلتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الإجتماعى بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم، وكذا إلزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على جميع المنشأت الحكومية والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وفى ذات السياق وجة المحافظ بعدم عقد أى اجتماعات أو ندوات إلا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وحظر إقامة الأفراح و سرادقات العزاء سواء فى الأماكن المغلقة أو المفتوحة ، وكذا التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية .