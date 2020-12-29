بسبب التزويغ.. التحقيق مع طاقم مدرسة الحرس الوطني الإبتدائية 1 ببنها

أحال عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، مدرسة الحرس الوطني الإبتدائية رقم 1 للتحقيق، اليوم، بسبب التزويغ، وعدم تواجد معظم العاملين والمدرسين.

وفاجأ مدير إدارة بنها التعليمية، المدرسة اليوم، في إطار سلسلة جولاته المستمرة على المدارس، بناء على تعليمات الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لمتابعة سير العملية التعليمية بها، ومتابعة أعمال الكنترولات وتقسيم اللجان الإمتحانية

وتبين قيام مجموعة كبيرة من العاملين بها بالتزويغ وهو الأمر الذي دفع مدير عام الإدارة لإحالة المدرسة للتحقيق الفوري

كما فاجأ مدير الإدارة مدرسة الإصلاح الزراعي للتعليم الأساسي ، ببنها وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات، وسرعة الإنتهاء من تقسيم اللجان وكشوف المناداة للطلاب داخل المدرسة، علاوة على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل اللجان الامتحانية والتي من المقرر أن تبدأ السبت القادم

كانت مديرية التعليم بالقليوبية قد أعلنت عددا من الإجراءات المقرر إتخذها إستعدادا لإمتحانات نصف العام المقرر إجراءها السبت المقبل وحتي مطلع شهر فبراير القادم لجميع المراحل والطلاب بالتعليم العام والثانوي الفني والعام والرياضي

تمنت الإجراءات تعقيم وتطهير لجان الأمتحانات والمقاعد الخشبية.وتقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجنة الواحدة. والإلتزام بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات للطلاب والعاملين وقياس لدرجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين علي بوابات المدارس وضمان التهوية الجيدة داخل اللجان وتنظيم دخول وخروج الطلاب من بوابات اللجان وتوفير المناخ المناسب لأداء الأمتحانات في جو من الهدوء والحزم بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص أمام الجميع والتنفيذ الدقيق لكافة القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الأمتحانات ومراعاة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمدارس