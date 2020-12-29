آلام بالأنف وغثيان.. حكايات المصابين بعد مسحة كورونا: ماتشدش أعصابك

أنبوبة بلاستيكية رفيعة تدخل بحذر في أنف وحلق الشخص المشتبه في إصابته بفيروس كورونا لأخذ عينة من اللعاب، إجراء يعرف بـ«المسحة» زاد الحديث عنه خلال الأشهر الماضية منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد وزيادة أعداد الإصابات به، يتولى الإشراف عليه أخصائيون في معامل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وبعض المعامل الخاصة لا تتجاوز مدة تنفيذه دقائق معدودة إلا أنه قد يترك آلام في المريض الخاضع للعملية تتفاوت حدتها من شخص لآخر.

شكاوى عدة يفصح عنها بعض الأشخاص الخاضعين للمسحة تتمثل في آلام بالحلق والأنف تصل في بعض الأحيان إلى نزف دموي من الأنف بعد دخول الأداة الطبية المستخدمة في إجراء المسحة، اعتبرها الأطباء المتخصصون في التحاليل أعراض عادية تتفاوت حدتها من شخص لآخر حسب درجة الالتهاب.

بسنت عانت من نزيف في الأنف لفترة حوالي أسبوع بعد إجراء المسحة

«قعدت أسبوع بعد المسحة مناخيري أوقات تنزف دم وحاسة بحرقان شديد»، معاناة تبعت خضوع بسنت عماد لمسحة كورونا في معمل مستشفى صدر بالعباسية، وبحسب روايتها لـ «الوطن» شعرت برهبة شديدة أثناء خضوعها للإجراء الطبي وحاول الطبيب تهدئتها حتى لا تتعرض أداة المسحة إلى الكسر داخل الحلق أو الأنف.

محاولات «بسنت» التي أثبتت نتيجة المسحة إصابتها بفيروس كورونا للتخلص من نزيف الأنف وآلام الحلق تمثلت في وضع مرطبات كالفازلين في الأنف والابتعاد عن تناول المشروبات ساخنة حتى لا تزيد من التهاب الحلق، «استمر الوجع أسبوع وخف بالتدريج».

مي: تعرضت لشعور بالغثيان والقيء وأنصح الجميع بعدم تناول الطعام قبل المسحة

«مي عبدالله»، أصيبت بفيروس كورونا في مطلع ديسمبر الجاري أي مع بدء الموجة الثانية من الوباء، أثبتت إصابتها بإجراء مسحة في معمل تحاليل مستشفى قصر العيني، عانت بعدها من شعور بالغثيان والقيء لعدة ساعات، بعد ما بتدخل أداة المسحة في الزور، «غصب عن الشخص ممكن يحس برغبة في القيء»، وأوصت الجميع بعدم تناول الطعام لعدة ساعات قبل إجراء المسحة حتى لا يزداد شعوره بالغثيان.

وعن آلام الأنف، وصفت الفتاة الثلاثينية الأمر بـ «المحتمل»، وبحسب روايتها في حديثها لـ«الوطن» حسب درجة الالتهاب في الأنف والحلق تختلف درجة الألم من شخص لآخر.

خطوات أخذ المسحة بشكل صحيح

يجب تهدئة المريض قبل أخذ العينة من الأنف أو الفم، ويجب التأكد من هدوئه واسترخاء أعصابه أثناء أخذ العينة إذا كان كبير السن ولو كان صغيرا يفضّل اللعب معه أثناء سحب العينة، تقول الدكتورة سامية محمد حسن، أخصائي كيميائي بمستشفى قها للعزل بالقليوبية لـ«الوطن».

تؤخذ مسحات الفم والحلق والأنف، لمريض أو مشتبه كورونا من خلال أنبوبة بلاستيكية swab test رفيعة يتم استخدامها بحذر شديد، وبحسب رواية أخصائي تحاليل قها، هناك أنواع رديئة سهلة الكسر ولكن الأساس في استخدام النوع البلاستيكي القوي مع الحرص أثناء استخدامه من جانب الطبيب المختص.

إبراهيم: يمكن أن يعاني البعض من آلام في الأنف والحلق بعد المسحة والأمر يتفاوت من شخص لأخر حسب درجة الالتهاب وقدرة تحمله

إبراهيم عبده، أخصائي ومشرف قسم المعمل والتحاليل بمستشفى عزل العديسات بالأقصر، أكد أن مصابو كورونا يشكون من آلام في الحلق والزور حتى من قبل إجراء المسحة، وبعد الخضوع لذلك الإجراء يمكن أن يعاني البعض من آلام في الأنف والحلق بعد دخول الأداة لأخذ العينة والأمر يتفاوت من شخص لآخر حسب درجة الالتهاب أو قدرة تحمله.

وعن كيفية التغلب على آلام المسحة، أشار الأخصائي العشريني في حديثه لـ«الوطن» إلى أنه قد يسمح الأطباء للمريض بأخذ مسكنات أو مرطبات للأنف كالجلسرين وغيرها حسب تشخيص الطبيب المعالج لدرجة الشكوى والأعراض المصاحبة للمسحة.