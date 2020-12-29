وفاة مفتش صحة قويسنا السابق متأثرا بكورونا

أعلنت مصادر طبية في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، وفاة الدكتور صبحي منشاوي خليفة، مفتش صحة مركز قويسنا السابق، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان يخضع للعلاج في أحد مستشفيات العزل، إلا أن حالته الصحية تدهورت سريعاً، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة المنوفية الطبيب الراحل، وجاء في بيان أصدرته النقابة قبل قليل: "تنعي نقابة الأطباء بالمنوفية وفاة الدكتور صبحي المنشاوي، مفتش صحة مركز قويسنا السابق، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا".

وأشار البيان إلى أن الطبيب الراحل أب لـ3 أطباء، هم الدكتورة شيماء صبحي منشاوي، والدكتور شريف صبحي منشاوي، والدكتور شهاب صبحي منشاوي، واختتمت النقابة بيانها بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، في وقت سابق أمس الاثنين، أن وزارة الصحة والسكان خصصت 18 مستشفى للعزل الصحي لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار إجراءات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، استعداد مستشفيات العزل المخصصة لاستقبال جميع المصابين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس المستجد، موضحاً أن تلك المستشفيات تقوم بعمليات فرز وحجز المصابين وصرف العلاج اللازم لهم.