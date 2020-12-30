سعره 15 جنيها.. تعرف على دواء ايفيرمكتين لعلاج أعراض كورونا الجديدة  

بعد تزايد أعداد الإصابات بجائحة كورونا المستجد في مصر، بحسب وزارة الصحة المصرية، إذ سجّلت آخر إحصائيات 1333 حالة إيجابية مؤكدة أمس، وعدّلت الوزارة مؤخرًا بروتوكول لعلاج أعراض كورونا الجديدة، ومنها دواء ايفيرمكتين.

وتستعرض «الوطن» استمرارا لخدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، كل ما تريد معرفته عن دواء ايفيرمكتين الذي أصبح ضمن بروتوكول علاج أعراض كورونا الجديدة الذي تم تعديله مؤخرًا للمرة الرابعة، في السطور التالية..

بروتوكول علاج أعراض كورونا الجديدة

وجاء بروتوكول علاج كورونا الجديدة وفقًا لوزارة الصحة كالآتي:

للحالات البسيطة:

- صرف عقار هيدروكسي كلوروكين، ويحصل المريض على جرعة 400 ملجم مرتين في اليوم الأول، ثم جرعة 200 ملجم مرتين لمدة 6 أيام.

- عقار إيفرمكتين.

- عقار فافيبيرافير مرتين يوميا في اليوم الأول جرعة 1600، ثم 600 ملجم مرتين يوميا.

- الزنك 50 ملجم يوميا.

- أسيتيل سيستين 200 ملجم.

- لاكتوفرين مرتين يوميا.

- فيتامين سي يوميا.

االحالات المتوسطة:

- هيدروكسي كلوروكين.

- إيفرمكتين.

- لوبينافيرأو ريتونافير.

- رمديسفير.

سعر دواء ايفيرمكتين

يباع في الصيدليات بعدة أشكال، أبرزها وأكثرها انتشارًا الحبوب، ويصل سعره لـ15 جنيها، وفقًا لعدد من الصيدليات الكبرى بالقاهرة.

ما هو دواء إيفيرمكتين Ivermectin؟

جرى اكتشاف دواء إيفيرمكتين Ivermectin في ثمانينيات القرن الماضي، وهو من فئة مضادة الطفيليات لعلاج قمل الرأس، والجرب، وحالات الوردية الجلدية، وفقًا للموقع الطبي العالمي «ويب ميد» الأمريكي.

ويضيف الموقع أنّ هذا العقار يساعد في القضاء على الطفيليات في المسالك المعوية والجلد والعينين، وأثبت فعالية كبرى في مقاومة الأمراض الفيروسية وعلى رأسها نقص المناعة المكتسب «الإيدز»، وحمي الضنك، وحتى الإنفلونزا.

ومؤخرًا اكتشف أنّ عقار إيفيرمكتين Ivermectin يقاوم فيروس كورونا ويرفع مناعة الجسم، ويصبح قادرا على هزيمة الفيروس خلال يومين، ومع ذلك لا تزال الدراسات قائمة لفهم تأثيرات المادة الفعالة للدواء على الفيروس وعلى الإنسان على المدى البعيد.

الآثار الجانبية لدواء إيفيرمكتين Ivermectin

مثل جميع الأدوية فتناول عقار ايفيرمكتين قد تنتج عنه بعض الآثار الجانبية، ومنها:

التعب الدائم طوال مدة العلاج.

مشاكل وآلام المعدة.

فقدان الشهية، يتبعها الغثيان والقيئ.

اضطراب القولون «الإسهال».

الدوار.

النعاس أو عدم التركيز والرغبة في النوم.