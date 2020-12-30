إجراءات جديدة للجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف عليها

خطوات متسارعة تخطوها عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، لإتمام ماراثوان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، في ظل أزمة كورونا، دون التعرض لأي مشكلات تؤثر سلباً على صحة وسلامة الطلاب.

ووفق تعليمات المجلس الأعلى للجامعات بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، قررت عدد من الجامعات تخصيص عدد من لجان لعزل الطلاب الممتحنين المشتبه بهم بأي أعراض لكورونا.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن مجلس الجامعة قرر تخصيص عدد من لجان العزل للطلاب الممتحنين بمختلف كليات الجامعة للفصل الدراسي الأول، والمقرر أن يتم تنفيذها خلال بدءاً من الأسبوع المقبل، و ذلك للطلاب المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وملاحظة أي أعراض للمرض عليهم.

تخصيص لجان امتحانات لعزل المشتبه بهم

وأوضح عزيز لـ«الوطن»، أن الجامعة ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة المتمثلة في التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت وارتداء الكمامات وقفازات الأيدي، فضلاً عن توفير الجامعة عدد من سيارات الإسعاف المجهزة تحسباً لأي ظروف أو طوارئ.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة حضورياً لمختلف الكليات، وستبدأ الأسبوع المقبل، ولا توجد أي امتحانات إلكترونية، مشيرا إلى أنه تم تخفيض عدد الطلاب باللجان لتصل إلى 20 طالب بكل لجنة كحد أقصى، و تحقيق التباعد بين الطلاب بحيث تكون المسافة بين كل طالب 2 متر.

وكشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن مجلس الجامعة سيناقش بعد قليل، آليات تنفيذ امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات، مؤكداً أنها ستجرى في موعدها المحدد وحضوريا.

ونوه إلى أن الاجتماع سيناقش عدد من الآليات الجديدة لاحتمالية تطبيقها في الامتحانات، تتمثل في إمكانية تخصيص عدد من لجان العزل للطلاب المشتيه بإصابتهم بفيروس كورونا قبل الدخول إلى مقار الامتحانات، وذلك حال رغبة الطالب في استكمال الامتحانات دون تأجيل.

وأكد نجم لـ«الوطن»، أنه جرى التشديد على تكثيف إجراءات التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية والقاعات والمدرجات والمعامل، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.