المؤبد وغرامة 100 ألف لـ«متهمين» بتصنيع الأستروكس في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في جلستها اليوم، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار حسن قنديل، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، بتهمة تصنيع المواد المخدرة (مخدر الأستروكس) بكميات كبيرة بقصد الترويج والإتجار.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين بتهمة تصنيع مخدر (الأستروكس) بقصد الإتجار، وتصنيع عقارا مخدرا (الكيتامين) الذي يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازة أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانوني (خنجر - مقص).

وترجع الواقعة إلى تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي أسفرت عن قيام المتهمين بتصنيع المواد المخدرة واتخاذ مسكنهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة مقرا للتصنيع والترويج على التجار، وبعد التأكد من صحة التحريات تم استصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيشهما ومسكنهما وضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة.

ونفاذا لإذن النيابة وبالانتقال لمكان تواجدهما تم ضبط المتهمين وبحوزتهما أكياس تحتوي على أجزاء نباتية لجوهر الاستروكس زنة 255 جراما وتسعون سنتيجرام، ومسحوق بكيس بلاستيكي لجوهر الأستروكس المخدر وزن ثلاثمائة وإثنان وثلاثون جراما وثمانية وتسعون سنتيجرام، وزجاجة لسائل مادة (الكيتامين) المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات، ومقص وميزان حساس والأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، ومبلغ ٣٥ ألف جنيه جزء من حصيلة بيع المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة عاينت المسكن محل الواقعة وعثرت النيابة على أرضية الصالة بالمسكن على آثار من نبات عشبي لجوهر الاستروكس، كما أكد تقرير الطب الشرعي أن الأجزاء النباتية هي لجوهر الاستروكس المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وكذا المسحوق المعثور عليه بكيس بلاستيكي هو لجوهر الاستروكس المخدر وان الزجاجة بها سائل لمادة (الكيتامين) المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وأن الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة تحوي غسلتها على بقايا جوهر الاستروكس المخدر.