القصة الكاملة لمقتل أم وطفليها ذبحا علي يد شقيقها في شبرا الخيمة

تجرد من إنسانيته، سولت له نفسه قتل أخته وطفليها، قتلهما ذبحا بلا رحمة أو شفقه، بعد تلاعب برأسه الشيطا، وصور له سوء سلوكها، وعقب تنفيذ جريمته ألقى بجثة طفلها بترعة كائنة بمحيط سكنه، لتضليل رجال المباحث الذين نجحوا في كشف غموض تلك القضية التي هزت الرأي العام في محافظة القليوبية، والقبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته، انتقامًا لشرفه.

مفاجأة من العيار الثقيل، فجرها المتهم بذبح شقيقته وطفلها بشبرا الخيمة، حيث اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى قتله طفل شقيقته الثاني، ووضعه في جوال وألقى بجثته بترعة الإسماعيلية.

وأضاف المتهم، خلال التحقيقات، "قتلتها عشان أغسل شرفي"، موضحا أنها تزوجت مرتين وانفصلت، وأن الجيران خاضوا فى سيرتها بسبب سوء سلوكها، فلم يستطيع تحمل ذلك ما دفعه لقتلها.

وتابع المتهم في اعترافاته، أنه ارتكب الجريمة لسوء سلوك المجني عليها وأنه انتظر حتى غادر شقيقه وخنق المجني عليها حتى فقدت الوعى، ثم ذبحها هي وطفليها ووضع جثة طفل 4 سنوات والأداة المستخدمة داخل حقيبة واستقل توك توك خاص بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية، وألقى بالحقيبة وبداخلها جثة الطفل والأداة المستخدمة من أعلى كوبرى سرياقوس، لإيهام جهات التحقيق بأنها واقعة خطف.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها 5 أعوام، مقتولين في شقتهما بمحطة هاميس دائرة القسم.

انتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى موقع الحادث، وجرت معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ على الجثث، وتبين أنهما لـ "تيسير.ج" 26 عامًا "مطلقة"، ربة منزل، وابنها "مازن"، يعيشان بمفردهما في شقة بمنزل العائلة الذي يقطن فيه شقيقيها.

وتبين أن مرتكب الواقعة شقيقها "محمد.ج" 21 عامًا، سائق "توك توك"، مقيم بنفس المنزل، وأن المجني عليها سبق وتزوجت مرتين، وأنجبت الطفل "مازن.م.ب" 5 أعوام، وجرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري عرضه على النيابة.

وبالفحص والمعاينة من قبل رجال المباحث، تبين أن مرتكب الواقعة هو "محمد ج" 21 عاما، سائق توك توك"، ومقيم مع القتيلة بنفس المنزل، وذلك لشكه فى سلوكها، حيث إن القتيلة تزوجت مرتين من قبل وتم طلاقها بعد الزيجتين، وأنجبت الطفل "مازن م ب" 5 سنوات، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وحار عرضه على النيابة.

يذكر أن شقيقي القتيلة عثرا على جثتها وطفلها، مذبوحين داخل شقة يقيمان بها بعد طلاق الأم في منزل أهلها بشبرا الخيمة، حيث جرى التحفظ علي الجثث تحت تصرف النيابة التي أمرت بندب الطب الشرعي والمعمل الجنائي لاتخاذ شئونهما في الواقعة وفحص مكان الحادث ومداخل ومخارج الشقة حيث إن السيدة تسكن في منزل يعيش فيه شقيقاها اللذين اكتشفا الجريمة واتصلا بالشرطة.