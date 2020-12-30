حبس طبيبة لاتهامها بحيازة مواد مخدرة داخل عيادتها بالقليوبية

أمرت نيابة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب بنها، المستشار علي حسن، اليوم الأربعاء، بحبس طبيبة نساء وتوليد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامها بحيازة مواد مخدرة داخل عيادتها.

وطلب مدير النيابة، زياد الباسل، تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال العقاقير المضبوطة للمعمل الكيميائى لفحصها، وبيان مدى فاعلية المواد المخدرة.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، العميد أحمد الدقميري، يفيد باشتراك ضباط مباحث القسم مع مديرية الصحة، بعد استئذان النيابة العامة، في ضبط دكتورة نساء وتوليد داخل عيادتها بدائرة القسم، وضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة، محظور تداولها بالعيادات.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبس الطبيبة المتهمة على ذمة القضية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، في وقت سابق، من ضبط عاطل يقوم بترويج العقاقير المخدرة والمنشطة المستوردة والمهربة، وأدوية خاصة بوزارة الصحة عبر صفحة قام بانشائها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

جاء ذلك بعد رصد الادارة العامه لرعاية الأحداث وجود صفحة على موقع "فيسبوك" للترويج للعقاقير المخدرة والمنشطة، وتوصلت التحريات إلى أن صاحب الصفحة عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وتم عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث، فتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد عصر، رئيس مباحث القسم، وتبين أن المتهم له معلومات جنائية، وتم إلقاء القبض على المتهم في أحد الأكمنه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، محظور بيعها بدون استشارة طبية، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.