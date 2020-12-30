الوفد يوفر أسطوانات أكسجين لمواطني الغربية

وفر حزب الوفد، عددا من أسطوانات الأكسجين، التي يلحق بها جهاز المنظم في مقر اللجنة العامة للحزب في محافظة الغربية، تقدم مجانًا للأهالي، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، بالتزامن مع الموجة الثانية التي فاقت أعداد الشتاء، نظرا لانخفاض درجات الحرارة، وسط تحذيرات متكررة وتشديدات على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية، من الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

القرار تنفيذا لتوجيهات بهاء أبو شقة

وأوضح بيان صادر عن حزب الوفد اليوم، أن توفير الحزب عددا من أسطوانات الأكسجين، يأتي تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، من أجل دعم الدولة المصرية، ومساندة المواطن المصري، خصوصا في ظل التحديات التي يواجها المجتمع لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، في وقت تتفشى فيها الموجة الثانية من الفيروس.

جاء ذلك تحت رعاية عادل بكار رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية، والدكتور محمد خليفة سكرتير عام اللجنة، وتحت إشراف مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا للحزب.

وأشار البيان، إلى أنه تم تنفيذ أولى حملات التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا، في العديد من الشوارع والمصالح الحكومية والخاصة، والمؤسسات التي يتردد عليها المواطنين بأعداد كبيرة، خصوصا في المناطق الحيوية بالمحافظة، بمشاركة المتطوعين من أعضاء الحزب، الذين هم شباب وفتيات بيت الأمة في محافظة الغربية.

الحزب يهدف لتوعية المواطنين

وقال مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا للحزب. شحاتة أن الحملة التي اطلقها حزب الوفد تستهدف توعية المواطنين بأهمية اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خصوصا ونحن في الموجة الثانية للفيروس القاتل.

شحاتة يشكر شباب الحزب

ووجه شحاتة الشكر لشباب وأعضاء حزب الوفد في محافظة الغربية نظرا جهودهم في دعم الحملة التى اطلقها الحزب لدعلمواجهة الوباء الذي يجتاح العالم .

وقرر عضو الهيئة العليا مواصلة جهود الحزب من اجل المزيد من العطاء خلال الفترة المقبلة وحتى يتم القضاء على فيروس كورونا نهائيًا.