صور.. مولد عجل بـ«رأسين» داخل مزرعة مواشي في سمنود

شهدت مزرعة مواشي بقرية العزيزية بمركز سمنود بمحافظة الغربية، مولد عجل مزدوج الرأس حسب الصور التي تدوالها المئات من شباب وفتيات القرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ونفوقه بسبب عدم اكتمال نموه.

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن العجل ولد برأسين وأثناء عملية ولادته اعتقد الأهالي أنهما اثنان.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن اندهاشهم واستغرابهم حيال الصور كونها حالة تعد حالة نادرة تبك التي يولد فيها عجل برأسين في المحافظة.

وفي صعيد منفصل، أعلن محافظ الغربية عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بغلق وتشميع عدد 415 مركزاً للدروس الخصوصية بنطاق قري ومراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة من أجل سلامة الطلاب وتفعيلاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في ذات السياق أصدر محافظ الغربية قراراً بمنع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية بنطاق المحافظة لمدة شهر، وذلك حفاظا على سلامة وصحة أبناء الشارع الغرباوي .

كما يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منع تجمعات المواطنين .