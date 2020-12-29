«الإسكان» توضح آلية تخصيص وحدات «سكن كل المصريين» مع زيادة الإقبال

إقبال شديد شهدته وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، التي تمّ انطلاقها للمرة الأولى في نوفمبر الماضي، وانتهى الحجز بها أمس، حيث حرص عدد كبير من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، على التقديم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

وتضم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، 125 ألف وحدة سكنية، 100 ألف وحدة منهم مخصصة للمواطنين من منخفضي الدخل، وموزعة على 12 مدينة جديدة، وهم: مدينة بدر «حدائق العاصمة» – 15 مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة «منطقة غرب المطار» – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.

كما تتضمن 25 ألف وحدة سكنية، للمواطنين من متوسطي الدخل، داخل 11 مدينة جديدة، وهم: مدينة بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة.

وأكّدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبد الحميد، أنَ إقبال المواطنين على وحدات «سكن كل المصريين 1» فاق التوقعات، إذ تقدم للحجز عدد أكبر بكثير من عدد الوحدات المطروحة، إذ بلغ إجمالي المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز 320 ألف.

أما عن آلية تخصيص تلك الوحدات، فى ظل زيادة الإقبال، أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنَّه في البداية سيتمّ فرز جميع الأوراق المقدمة ومطابقتهم بالشروط، وذلك قبل عملية الاستعلام الميداني، وتحديد عدد الفائزين مبدئيًا، ثم تأتي مرحلة الاستعلام، والذين سينطبق عليهم كل الشروط سيحصلون على الوحدات السكنية.

وأشارت إلى أنَّه في حالة زيادة عدد المنطبق عليهم الشروط عن عدد الوحدات، سيتم التخصيص بنظام الأولوية، وفقا لمجلس الوزراء، كالتالي: المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

أما عن تعامل الصندوق مع العملاء الذين لم يستوفوا كل الأوراق المطلوبة للحجز، فأثناء عملية الفرز يتمّ إرسال رسالة للعملاء غير المستوفيين أوراقهم، ويتم فتح باب التظلم، كفرصة لإستكمال الأوراق خلال مدة تتراوح بين 15 يومًا إلى شهر حسب أعداد العملاء، وذلك وفقًا للرئيس التنفيذى للصندوق.