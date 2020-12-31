عضو مجلس الشيوخ يكرم قيادات الفريق الطبى بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة

كرم النائب أحمد عبد الشافى البلشى عضو مجلس الشيوخ المصرى عن محافظة دمياط عدد من قيادات مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة بحضور الدكتور إبراهيم الصياد مدير المستشفى وعدد من نواب مدير المستشفى.

ويأتي التكريم تقديرا من النائب للجهود المبذولة فى المستشفى فى ظل الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، والتى جعلت الضغوط تتزايد على المستشفى خاصة بعد تحول كافة مستشفيات المحافظة لاستقبال حالات الاشتباه و الإصابة بفيروس كورونا.

كما أشاد النائب بمستوى الخدمة فى المستشفى و العمل على التطوير الدائم و معاملة المرضى و المصابين و كذلك سرعة التواصل و الاستجابة مع المرضى أو ممثلى المجتمع المدنى مشيرا إلى أن التكريم لا يكون عند القيام بالمهام الوظيفية بل نكرم من يتميز و يحدث انجازا و فارقا اثناء تأديته لعمله.

هذا وأشاد النائب بجهود الدولة المصرية متمثلة فى وزارتى الصحة و المالية المصرية فى التصدى لجائحة كورونا و من جانبه توجه الدكتور ابراهيم الصياد مدير المستشفى بالشكر للنائب على اللافتة الطيبة والتى اثرت بشكل بالغ على الحالة المعنوية لكافة العاملين بالمستشفى، و تطرق الدكتور ابراهيم الصياد إلى الحديث عن الاقسام المستحدثة و الحالة الانشائية للأقسام المزمع إنشاؤها بالمستشفى.

كما تناول اللقاء عدد من المشكلات و المعوقات التى تواجه المستشفى و إدارتها و التى وعد النائب بالبدأ فى العمل على إيجاد حلول سريعة لها .

وفي وقت سابق شارك «البلشي» والدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب في افتتاح مسجد رياض الجنة بالعنانية، تبع ذلك الافتتاح مناقشة أهالي العنانية فيما تعانيه القرية من مشكلات و سبل حلها.