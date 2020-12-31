إعلان أسماء الفائزين بوحدات «سكن كل المصريين 1» بعد فرز الطلبات

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّه سيتم الإعلان عن الفائزين بوحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، عقب فرز الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، سواء وحدات منخفضي أو متوسطي الدخل.

وتابعت: تلحق بعملية الفرز، عملية الاستعلام الميداني، للتأكد من صحة البيانات المسجلة على الموقع الإلكتروني للصندوق، من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

وتستغرق عمليتي الفرز والإستعلام الميداني نحو شهر من تاريخ غلق باب حجز الوحدات، ومن ثم سيتم الإعلان عن المنطبق عليهم الشروط، والذين يحق لهم الحصول على وحدة سكنية، وسيتم إبلاغ العملاء الفائزين بدفع أقساط ربع سنوية بداية من أبريل المقبل، وذلك وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للصندوق.

وأوضحت عبدالحميد، أنّ تسليم الوحدة السكنية للفائز بها، تتم خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن الطرح، وتكون كاملة التشطيب، لافتة إلى أهمية معاينة الوحدة السكنية، قبل التوقيع على عقد الاستلام، والتأكد من خلوها من أي عيوب تشطيبية.

ولفتت إلى أنّه حال وجود أي عيوب تشطيبية بالوحدة السكنية، يجب على العميل عدم التوقيع على محضر استلام الوحدة، والذهاب فورا إلى جهاز المدينة الموجود بها الوحدة، لعرض الأمر وطلب تصليح العيوب التشطيبية بالوحدة السكنية.

أما في حالة عدم الاستجابة من الجهاز أو المديرية للطلب، فعلى العميل تقديم شكوى رسمية للصندوق موثقة بصور للوحدة السكنية وسيتم مخاطبة الجهاز أو المديرية أو تغيير الوحدة للعميل بنفس ميزة التخصيص (الدور- المساحة).

أما عن اختلاف مستوى التشطيب داخل الوحدات، أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنّ مستوى التشطيب يتشابه في الوحدات ذات المساحتين 90 و75 مترا، بينما يختلف مستوى التشطيب في الوحدات مساحات 100م، 110م، 120م، حيث تحتوي العمارات على مصاعد كهربائية، وموقعهم يكون أكثر تميزا.