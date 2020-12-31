ارتفاع عدد الأطفال المصابين بكورونا في القليوبية إلى 18 طفلا

كشف مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها، ارتفاع عدد حالات الإشتباه والإصابة بفيروس كورونا إلى 18 طفلا، أثبتت الأشعة المقطعية والتحاليل إصابتهم بالفيروس، وتم تخصيص الطابق الثاني بالمستشفى كعزل صحى للأطفال دون 15 عامًا.

وكشفت المصادر، حجز طفلين فقط حتى الآن بالمستشفى فيما تم صرف بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لـ16 طفلا مع عزلهم منزلياً، وجرى تسجيل بياناتهم للتواجد والمتابعة مع ذويهم من قبل فريق المتابعة بالمستشفى مدار اليوم.

وأوضحت أن أعمار الحالات التى تم استقبالها حتى الآن تتراوح ما بين 6 أشهر و 15 عامًا، بعد ان خصص المستشفى الدور الثانى كعزل لمصابى كورونا من الأطفال، كما أن الفريق الطبى بالمستشفى يعمل بكامل طاقتة لخدمة المرضى ورعايتهم.

وكان مصدر طبيا بالمستشفى، قال إنه تم تخصيص الدور الاول إداري بالمستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا على أن يكون به مكان مخصص للفرز وآخر للعزل وباقي الطوابق للحالات العادية في حالة تزايد أعداد الإصابات ربما يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات

وأشار المصدر إلى استقبال حالة واحدة لطفل مشتبه في إصابته بالفيروس ويخضع للفحوصات الطبية حاليا.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية تخصيص 13 مستشفى على مستوى المحافظة بخلاف 5 مستشفيات أخرى غير تابعة لمديرية الصحة بالقليوبية لاستقبال حالات كورونا، وقالت فى بيان لها إن المستشفيات التى تم تخصيصها للكشف على مصابى كورونا وعزلهم بالقليوبية هى مستشفيات "كفر شكر المركزي وطوخ المركزى وحميات بنها وطوخ والقناطر الخيرية المركزي وشبين القناطر المركزي والخانكة المركزي وصدر المرج وناصر العام وبهتيم المركزي وأبو المنجا والخصوص المركزى وقها للحجر الصحى بجانب مستشفيات التأمين الصحى ببنها والنيل بشبرا الخيمة وقليوب التخصصى والأطفال التخصصى ببنها وبنها التعليمي".