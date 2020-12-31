الزراعة: 11 مليون فدان مساحة المراعي الطبيعية في مصر.. وسنستغلها

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة شهدت طفرة كبيرة في هذا العام بسبب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري، لافتًا إلى أن الوزارة فاقت كل التوقعات بقيادة حكيمة من الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، ووجود توجه لتدشين مشروعات قومية عملاقة لاستغلال الموارد المتاحة في المناطق الصحراوية يعتبر أمرًا جديدًا، إذ أن الحكومة المصرية تهتم لأول مرة بتنمية المراعي.

وأضاف مصيلحي خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مساحة المراعي الطبيعية في مصر تبلغ 4.5 مليون هكتار أي ما يقدر بنحو 11 مليون فدان موزعة في منطقة الساحل الشمالي الغربي وشبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر وحلايب شلاتين، وكلها كانت مهملة وقائم عليها من الأغنام والماعز والإبل.

الاهتمام بالمراعي الطبيعية سيحقق طفرة كبيرة

وتابع: «في فترات سابقة كنا نصدر لدول الخليج الأغنام من نوع البرقي عالي الجودة في اللحوم، لكن الحكومة المصرية اهتمت لأول مرة بتنمية المراعي وإطلاق مشروع قومي لذلك، وهو ما يعد طفرة كبيرة للقطاع».

وأكد: «من خلال برامج جرى إطلاقها في وزارة الزراعة، فإننا سنعمل على استغلال الأمطار التي تسقط على بعض المناطق بدلًا من توجيه السيول للتخلص منها، لكننا سنستخدمها في خزانات تحت الأرض لإعادة استخدامها وقت الحاجة، وسنستخدمها في التنمية الزراعية عن طريق تنمية المراعي الطبيعية من خلال عمليات الربط الإلكتروني، وهو ما سيؤدي إلى طفرة كبيرة إذ أن الوزاة مهتمة بتعميم الربط الإلكتروني والتقنيات التكنولوجية الحديث، كما أن بها فرق تجري دراسات على الأراضي في مختلف مناطق الوادي الجديد وتوشكى ومنطقة الساحل الشمالي الغربي بواقع أكثر من 1.5 مليون فدان توطئة لتدشين مشروعات قومية والتوسع الأفقي في قطاع الزراعة».