اجتماع عاجل للأعلى للجامعات لمناقشة موقف الامتحانات

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه من المقرر بعد قليل، انعقاد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك عبر تقنيتي فيديو كونفرانس وزووم.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن ويناقش الاجتماع استعدادت الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020، وأبرز الإجراءات الاحترازية المشددة، وكذلك أبرز الخطط الوارد تنفيذها لإتمام امتحانات الفصل الدراسي الأول في حال حدوث أي سيناربوهات أو أزمات تتعلق بكورنا.