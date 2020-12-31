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ومن الحب ما قتل.. شاب يحاول الانتحار لرفض أسرة حبيبته الارتباط بها

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
03:42 م | الخميس 31 ديسمبر 2020
معدية الأهالى بالأقصر ارشيف

معدية الأهالى بالأقصر ارشيف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالى شابا من نيل الأقصر، اليوم، إثر إقدامه على الانتحار قفزًا من أعلى معدية بوسط النيل بعد رفض أسرة فتاة ارتباطه بها.

تم نقل الشاب "م.أ" إلى مستشفي الأقصر العام بواسطة الإسعاف النهري،وخضع للإسعافات الأولية، وجرى حجزه لمتابعة حالته الصحية.

وقال شهود عيان، إن الشاب كان يحمل بعض الهدايا وتحدث مع راكب بالمعدية بجواره، وأعطاه بطاقة الرقم القومى  وأخبره بنيته في الانتحار، وروى له أنه يحب فتاه وأحضر لها الهدايا التي يحملها، إلا أنه تلقى مكالمة هاتفية من أسرتها تخبره برفضهم الإرتباط بها، كما رفضوا زيارته لمنزلهم لطلب يدها، ثم باغت رفيقه وقفز فى النيل وسط صراخ الركاب الذين قفز بعضهم لإنقاذه قبل أن تتواجد لانشات الإنقاذ النهري وتتمكن من انتشاله.

وقال مصدر طبي بالمستشفى، إن الشاب حالته مستقره وكان يعانى من ضيق فى التنفس وبعض الكدمات البسيطة، مشيرا إلى أن أهله حضروا للمستشفي ومن المقرر تحرير محضرا بالواقعة من خلال مركز شرطة الاقصر.

 

 

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