لو هتقضي ليلة رأس السنة في البيت.. أسعار اللب والسوداني والمسليات

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالعام الميلادي الجديد هذا العام، وفي كل عام يخطط المواطنون لقضاء سهرة مثالية احتفالا بالعام الجديد مع أقرب الأشخاص، لكن في ظل الظروف الاستثنائية هذا العام الخاصة بانتشار فيروس كورونا في البلاد وزيادة الأعداد تزامنا مع الموجة الثانية للفيروس، التي تبعتها تحذيرات وزارة الصحة من التجمعات فضل عدد كبير من المواطنين الاحتفال برأس السنة الجديدة في المنزل، وتستعرض «الوطن» أسعار اللب والمسليات في الأسواق كما يلي:

سعر الحمص

سعر الكيلو جرام من الحمص: 40 جنيهًا.

سعر السوداني

سعر الكيلو جرام من السوداني:50 جنيهًا.

سعر المقرمشات

تراوح سعر الكيلو جرام من المقرمشات من 36 لـ80 جنيها.

سعر ذرة الفشار

جاء سعر كيلو ذرة الفشار بـ24 جنيهًا.

سعر اللب السوبر

سعر الكيلو جرام من اللب السوبر: 96 جنيهًا.

سعر اللب الأبيض

سعر الكيلو جرام من اللب الأبيض: 120 جنيهًا.

سعر اللب السوري

سعر الكيلو جرام من اللب السوري: 48 جنيهًا.

سعر الذرة بالجبنة

جاء سعر كيلو الذرة بالجبنة بسعر 48 جنيهًا.

سعر الفنكوش

جاء سعر الفنكوش بـ 40 جنيهًا.

سعر عين الجمل

تراوح سعر عين الجمل بين 90 جنيها حتى 100 جنيه وجاء سعر عين الجمل المقشر بين 120 جنيهًا و160 جنيهًا.

سعر الكاجو

جاء سعر كيلو الكاجو بـ230 جنيهًا.

سعر الفستق

تراوح سعر كيلو الفستق بين 240 جنيهًا، و260 جنيهًا.

ويقدم عدد من المطربين حفلات على شاشات التليفزيون، أبرزهم روبي ووبهاء سلطان وويجز مع إسعاد يونس على شاشة DMC، وهاني شاكر مع أحمد سعد على قناة MBC، وتامر حسني مع نانسي عجرم على قنوات أون والحياة، كما يقدم صابر الرباعي وأحمد جمال حفل على قناة CBC، ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن الحفلات اضغط هنــــــــــــا.