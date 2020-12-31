توقعات طقس 72 ساعة.. دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

تشهد البلاد موجة من الطقس الدافئ نهارا الشديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع في بعض المناطق والتي من المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع المقبل، وفقا لتصريحات محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتستعرض «الوطن» توقعات خبراء الأرصاد خلال الثلاثة أيام المقبلة، اعتبارا من الغد الجمعة الموافق 1 يناير 2021 حتى الأحد 3 يناير 2021.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن حالة من الطقس المعتدل تشهدها محافظات الجمهورية، إذ يسود غدا الجمعة 1 يناير 2021 حالة من الطقس المعتدل على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية شديد البرودة على القاهرة والوجة البحري بارد فقط على السواحل الشمالية.

ونوهت الأرصاد في بيانها أن مناطق جنوب سيناء تشهد أجواء دافئ نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود رياح معتدلة.

وأكدت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

كما تشهد البلاد غدا الجمعة شبورة مائية كثيفة إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

أما عن حالة الطق بعد غد السبت 2 يناير، فتشهد القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا.

وتشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا بارد ليلا، وفي شمال الصعيد وجنوبه فتشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود رياح معتدلة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 1 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم السبت الموافق 2 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأحد 3 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.