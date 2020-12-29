هاني شاكر: أغاني المهرجانات خارجة عن العادات وخالية من المعاني

قال المطرب هاني شاكر، إن كثيرا من أغاني المهرجانات أو ما يطلق عليه الأغاني الشعبية الحديثة، تحمل ألفاظاً خارجة، حتى تلك التي لا تحتوي على هذه الألفاظ، تشهد هبوطا في معاني الكلمات وقيمتها، قائلا: «مش لازم كل الأغاني بتاعة المهرجانات يبقى فيها خمر وحشيش، لكن الأغاني في أغلبيتها فاضية من جواها، من المعاني والموسيقى فيها (رتم) أكتر من أي حاجة تاني، والناس بتسمعها للرقص مش للسمع».

وأضاف «شاكر»، خلال لقاء، برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن كلمات الأغاني الشعبية الحديثة والمهرجانات، تحمل ألفاظاً تمثل خروجا عن العادات والتقاليد، مؤكدا أن هناك بعض الاصوات تتحدث وتقول إن هذه النوعية من الأغاني، كانت موجودة قديما، وتابع: «زمان مكنش كده، مكنش فيه سوشيال ميديا زي الأيام دي».

وتابع: «رغم نجاح عدوية في وقت ظهوره، كانت نوعية أغانيه غريبة وقتها، لكن السؤال كم واحد سمعها؟ دلوقتي فيه سوشيال ميديا، وبقينا مشاع على الدنيا كلها، ودي الكارثة نفسها، وللأسف الناس على السوشيال ميديا بتتسابق عشان تعمل تريند».

وواصل: «أكيد الأغاني ذات القيمة مش بتجيب مشاهدات دلوقتي، والدليل على ذلك كان هناك بحث، ذكر أن أكثر المشاهدات للأغاني على منصات التواصل الاجتماعي، أغلبها مهرجانات، بنحو ست أغاني تقدموا في حصيلة المشاهدات.. صحيح عاوزينها تبقى ناجحة».

ووجه رسالة للجمهور في عام 2021 قائلا: «أدعوا الناس كلها في عام 2021، تهتم بأولادهم بيسمعوا إيه وبيغنوا إيه؟ مش لازم يسمعوا أغاني قديمة، وظيفتنا في المرحلة المقبلة كفنانين، أن نقدم أغاني ذات معنى، ونوجه الناس للأغاني والألحان التي تعجبهم، لكن الكلمات يجب أن تكون أكثر رقيا وخفيفة الدم».