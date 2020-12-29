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هاني شاكر: «الشعبي أصل الجدعنة والفن وهغني لو اتعرض عليا»

كتب:

محمد عزالدين
11:28 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
هاني شاكر وأحمد سعد

هاني شاكر وأحمد سعد

قال المطرب هاني شاكر، إن موافقته على كليب «يا بخته»، الذي جمعه بالفنان أحمد سعد، بسبب إعجابه بالفكرة والكلمات، مضيفا: «أحمد فنان كويس جدا، وأنا بحبه، وكان باعتلي مجموعة من الأغاني اختار منها، وأنا كان نفسي أتعامل معاه ويحضرلي لحن كويس، ومن ضمن هذه الأغنيات التي عرضها علي وقتها كانت (يا بخته)، وكان قد غناها بالفعل، وسيطرحها في ألبومه الأخير»، مؤكدا: «لو أتعرض عليا أغني شعبي هغني طالما بيقدم قيمة للناس، الشعبي أصل الجدعنة والفن».

وأشار «شاكر»، خلال لقاء، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إلى أنه طلب من أحمد سعد أن يجرب صوته في استوديو للأغنية ذاتها، قائلا: «قلتله تعالى يا أحمد نروح استوديو نجرب صوتنا، ومكنتش عارف صوتنا سوا هيبقى عامل إزاي، خاصة أن الطبقتين مختلفتين؛ إذ أن أحمد سعد طبقي، صوته أعلى وهو تحمس جدا، وفضلنا نتكلم كتير وحاول إقناعي لأني كنت خايف من الخطوة».

وأرجع هاني شاكر تخوفه لكونها تجربة جديدة، موضحا: «كنت خايف لأنها تجربة جديدة، وكنت خايف صوتي ميكنش لايق على صوت أحمد سعد، وفي أثناء الغناء كنت بقلده، كان يقول الكلمات وأنا أردد معه».

 وتابع أمير الغناء العربي: «كنت عاوز أغنيها شعبي زيه؛ لأني مينفعش أغنيها بطريقتي أنا؛ لأن الغنوة دي مكنتش عاوزة هاني شاكر بطريقته المعتادة، لكن عايزاني أكون شعبي وقريب من أحمد سعد».

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