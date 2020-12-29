تضامن المنوفية تدعم "شيرين" بمساعدة مالية عاجلة وتجديد منزلها

أعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، إمام فوزي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مساعدة مالية عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه، إلى السيدة "شيرين سمير عبد المقصود"، مريضة السمنة المفرطة، بالإضافة إلى بحث إعادة بناء منزلها، بعد تهدمه، من خلال إحدى الجمعيات الأهلية بالمنوفية.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أثناء تسليم "شيرين" المساعدة المالية داخل المستشفى، أنه يتوقع مزيداً من الدعم لصالحها خلال الفترة المقبلة، بجانب مشاركتها في أحد البرامج الرئاسية للتكافل، يضمن حصولها على مبلغ شهري من تلك المبادرة.

وجهت السيدة «شيرين»، في وقت سابق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته السريعة لاستغاثتها التي نشرتها «الوطن» مساء أمس، حيث توجهت للرئيس بقولها: «متشكرة لحضرتك يا ريس، وربنا يسترها معاك، ويحفظك من كل شر».

وقالت «شيرين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لم تفقد الأمل في استجابة الرئيس لاستغاثتها، وأضافت بقولها: «كنت متوقعة أنه هيسمع صوتي ويستجيب للاستغاثة، وربنا يسترها معاه، ويكفيه شر المرض، ويقويه علينا».

وانتقل فريق طبي، برئاسة الدكتور سيد الدجوي، إلى قرية «بير شمس»، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم، حيث تم نقل السيدة «شيرين»، في وجود فريق طبي متكامل وإسعاف طبي مجهز، إلى مستشفى المخ والأعصاب بمدينة شبين الكوم، لتلقي العلاج اللازم، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.