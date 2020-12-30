18 مستشفى لعزل المصابين بكورونا في المنوفية

خصصت وزارة الصحة والسكان، 18 مستشفي للعزل بمحافظة المنوفية، في إطار تعليمات وزارة الصحة لمواجهةالموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، استعدادا مستشفيات العزل لاستقبال المصابين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن تلك المستشفيات تقوم بعمليات فرز وحجز المصابين وصرف العلاج لهم.

وأضاف أن المستشفيات المخصصة للعزل هي " مستشفى منوف العام، ومستشفى بركة السبع المركزي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى تلا المركزي مستشفى الشهداء المركزي، ومستشفى زاوية الناعورة مستشفى سرس الليان العام، ومستشفى السادات المركزي" .

بالإضافة إلي مستشفى حميات شبين الكوم، ومستشفي حميات منوف، ومستشفى صدر شبين الكوم، ومستشفى صدر منوف، ومستشفى حميات شنتا الحجر، ومستشفى أشمون العام، ومستشفى حميات أشمون، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفي الهلال بشبين الكوم، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون.

وفي سياق متصل، توفي الدكتور جمال الدهشان، عميد كلية التربية بجامعة المنوفية السابق، اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث جرى نقله إلى المستشفي بعد تدهور حالته الصحية .

وأكدت مصادر مسؤولة بجامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدكتور جمال الدهشان أصيب منذ فترة بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض الأعراض عليه وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة وتم التأكد من إصابته بفيروس كورونا .

وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، أن الدكتور جمال الدهشان تدهورت حالته الصحية بالأمس حيث جري نقله إلي العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم، وتوفي منذ قليل .

ونعى عدد من الأساتذة بجامعة المنوفية وفاة الدكتور جمال الدهشان، مؤكدين أنه كان محبوبا من الجميع ولا يتأخر في خدمه الناس ونقل العلم إلي الآخرين.