«رد الجميل».. مصريون بالخارج يدعمون قريتهم بكمامات مجانية في المنوفية

دشن عدد من المغتربين في الخارج مبادرة لتوزيع الكمامات علي أهالي قريتهم "زنارة" التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، للمساعدة في مواجهة كورونا في ظل زيادة الأعداد وتفشي الفيروس، وأطلقوا عليها مبادرة "رد الجميل".

"صناديق ورقية" بها كمامات مغلفة، موجودة في كافة أنحاء القرية توزع بالمجان علي أبنائها، كدعم ممن يعيشون بالخارج، حيث كتب علي الصندوق من الخارج، "صندوق رد الجميل، دعم مغتربي القرية تضامنا مع أهل القرية، لو تقدر سيب 1 جنيه مقابل الكمامة".

ليس هذا هو الموقف الاول للاتحاد فيهما بين أهالي القرية، ولكن هناك الكثير من الحالات الإنسانية والمواقف العامة اللتي يثبتون من خلالها تكاتفهم مع بعضهم البعض لمساعدة غير القادرين بالقرية، وتطوير المصالح العامة .

رجب أبو خضرة أحد أهالي قرية زنارة، أوضح في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الهدف من الفكرة يأتي في إطار الحرص الشديد من أبناء القرية خارج مصر علي أهلهم الموجودين بها، مضيفا أن الفكرة يتم تنظيمها للمرة الثانية بعد أن قامو بتنفيذها خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد .

وأضاف "أبو خضرة" أن الهدف الأساسي من الفكرة هو تشجيع أبناء القرية علي ارتداء الكمامة وتوفيرها لغير القادرين بالمجان خوفا علي حياتهم ومنع تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن من يستطيع دفع ثمن الكمامة يقوم بدفع جنيه واحد فقط.

وتابع: "الصناديق موجوده في الأماكن العامة، والمحلات التجارية، وبجوار الوحدة الصحية، ولا نهدف سوي الخير لأبناء القرية" .

علي صعيد متصل، تمكن أهالي قرية زنارة من جميع مبلغ 300 ألف جنية لعلاج إحدي الحالات المرضية من غير القادرين لإجراء عملية زرع كلي، حيث تكاتف جميع أبناء القرية لجمع المبلغ في أقل من شهرين فقط .