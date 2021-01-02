رئيس جامعة عين شمس: نسبة الإشغال بمستشفات العزل والرعاية من 80% لـ100%

كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أنَّ جامعة عين شمس، متلزمة بجميع القرارت الرئاسية بشأن تعليق الدراسة و تأجيل الامتحانات، منوهاً إلى أنَّ هناك استعداد لتطبيق التعليم عن بعد.

وأكّد أنَّ المقررات الدراسية متاحة على منصات الجامعة المختلفة للطلاب، مضيفًا أنَّه سيتمّ إخلاء المدن الجامعية تدريجياً لراحة الطلاب وعدم حدوث تكدس أو ازدحام وحتى يتثنى للطلاب أخذ أغراضهم دون أي سرعة أو ضغط.

وبشأن المستشفيات الجامعية، أضاف المتيني، لـ«الوطن»، أنَّها تعمل على قدم وساق سواء كانت عين شمس التخصصي بالعبور أو المستشفى الميداني أو مستشفى طب المسنين، موضحاً أنَّ سب الإشغالات تتراوح بين 80% إلى 90%، وإشغالات الرعاية المركزة تتراوح بين 90% إلى 100%.

وأوضح أنَّ الجامعة لديها خطة للتوسع في المستشفيات المخصصة للعزل دون وجود أي مشاكل إذا تمّ الاحتياج إليها، مؤكّداً أنَّ غالبية المواطنين أصبح حالياً لديهم ثقة كبيرة في الكوادر الطبية، إضافة إلى التزامهم بإجراءات العزل المنزل للحالات البسيطة، بخلاف ما كان يحدث في بداية الأزمة.

جامعة عين شمس: توفير خط إنترنت بخصم 50% لكل طالب

وشدد رئيس جامعة عين شمس، على أنَّ العزل المنزلي يكون للحالات البسيطة أدى إلى أن يكون الاحتياج للمستشفيات عامة قليلة، بخلاف الحالات الفق المتوسطة أو الخطيرة، مضيفاً أنَّ أي حالات بسيطة أو متوسطة أو دون أعراض، يتمّ عزلها منزليا أفضل.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة ومستشفياتها التزمت الفترة الماضية بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه وذلك وفقاً لتوجيهات الحكومة خاصة وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنَّ مجابهة مرض كورونا المستجد مسؤولية الجميع، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة وارتداء الكمامة طوال التواجد خارج المنزل.

جدير بالذكر، أنَّ الجامعة وبالاشتراك مع عدد من الشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات، وفرت خطوط إنترنت للطلاب بتخفيض يصل لـ50% على سعر الباقات، وذلك تيسيراً على الطلاب لاستخدام الإنترنت ودعمًا من الجامعة للتخفيف من على كاهل الطلاب، وذلك لإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة أداء ما قد يُدرج من امتحانات إلكترونية بسهولة والتعلم من خلال المنصات التعليمية.