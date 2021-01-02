محطة جديدة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي في شرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، بجولة تفقدية في المدينة، اليوم السبت، لمتابعة العمل في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بمحطة تحويل وتموين السيارات بمدينة شرم الشيخ.

وتفقد المحافظ الموقع الذي جرى تخصيصه لإنشاء المحطة الثانية لتموين السيارات، وإقامة مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في منطقة السوق القديم بشرم الشيخ .

وقال محافظ جنوب سيناء إنه من المقرر أن يجري الانتهاء من تنفيذها في موعد أقصاه شهرين، وسيجري الافتتاح التجريبي لها بعد هذه الفترة، على أن يكون الافتتاح الرسمي خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في مارس المقبل.

وأكد "فودة" أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يوليو الماضي، للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وأوضح أن محافظة جنوب سيناء تسعى في إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لتحقيق مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي، من خلال تقليل استهلاك الوقود السائل، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وتعمل محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ بطاقة 1500 متر مكعب في الساعة، لتموين 1500 سيارة يومياً، وتتميز باستخدام النموذج المتطور لموزعات الغاز المعلقة في محطات الشحن، بهدف توفير مساحات إضافية في منطقة التموين، فضلاً عن زيادة معدلات الأمان، وتطور أطقم تحويل السيارات المناسبة لمختلف أنواع السيارات الحديثة.

وتغذي المحطة مدن ومواقع أخرى بالمحافظة بالغاز الطبيعي، مثل مدينة الطور، بواسطة محطات متنقلة لتموين بالغاز الطبيعي المضغوط، بنظام نقل الغاز الطبيعي، وهو ما سيوفر البنية الأساسية اللازمة لتشغيل مختلف أنواع المركبات العاملة بالغاز الطبيعي في جنوب سيناء.