أول ساعات 2021 بالإسكندرية.. انهيار عقارين ووفاة شخص وتشريد 34 آخرين

ما زال مسلسل انهيار العقارات في محافظة الإسكندرية عرض مستمر، يجلب الموت على أبنائها والنكبة والتشرد على من خرج سليما من تحت أنقاضها، وهو الأمر الذي تكرر مرتين، اليوم، وأسفر عن وفاة مواطن وتشريد 34 آخرين، ليكونا أولى حوادث سقوط العقارات بالمدينة الساحلية مع العام الجديد.

سقوط سقف ووفاة مواطن

البداية حين ورد بلاغا من غرفه عمليات المحافظة، يفيد بسقوط سقف حجرة على شخص، ومصرعه بشارع 30 القديم، بجوار مسجد العزيز بمنطقة العصافرة قبلي شرقا.

وبالمتابعة مع الإسعاف، تبين وفاة أحمد بدوي زكي، 36 سنة، بينما تجرى الشرطة معاينة، للوقوف على أسباب السقوط إذ كانت بفعل فاعل، أم حادث اعتيادي دون تدخل بشري.

من جانبها، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إبلاغها إدارة المنتزه، ووجهت الأخيرة على الفور فريق الإغاثة إلى موقع العقار.

وبالمعاينة تبين أن العقار مكون من أرضي و3 أدوار علوية، وحصرت الأسر المتضررة، وهم 3 بواقع 8 أفراد، وهم أصحاب العقار، وسكنوا بمركز أبو الهول بالسيوف؛ إذ وزعت وجبات غذائية وبطاطين من جمعية المرأة والتنمية.

تشريد 11 أسرة غرب الإسكندرية

وكانت محافظة الإسكندرية على موعد مع حادث انهيار آخر؛ إذ ورد إلى الجهات المعنية إشارة من غرفة عمليات المحافظة، بسقوط أجزاء من العقار رقم 57 شارع نظام، متفرع من الأمير لؤلؤ الورديان.

بدورها، وجهت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، فريق الإغاثة بإدارة، بالتوجه إلى موقع العقار.

وبالمعاينة والحصر تبين أن العقار مكون من أرضي و5 أدوار، وسقوط سقف حجرة بالدور الرابع على الثالث، بينما يقيم بالعقار 11 أسرة، وحرر محضرا بالإخلاء الإداري بدون المنقولات، من خلال قسم شرطة الورديان وحي غرب، لحين العرض على لجنة المنشأت الهندسية، فيما تم عمل الحصر لعدد 11 أسرة، بواقع 26 فردا؛ ووزعت وجبات غذائية وألحفة فايبر من خلال الجمعية الشرعية، في الوقت الذي يجرى فيه استيفاء المستندات، لصرف مساعدة الإعاشة من بند الإغاثة بالمديرية.