صرف معاشات الشريحة الأولى لـ 2 مليون و400 ألف مواطن غدا

تبدأ منافذ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صباح غد الأحد، صرف معاشات شهر يناير 2021، حيث يبدأ الصرف للشريحة الأولى والمستحقين عنهم، والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن، لصرف استحقاقاتهم التأمينية، اعتبارًا من صباح الغد.

وأوضحت التأمينات، أن الصرف للشريحة الأولى يستمر على مدار يومين لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه.

تجهيز منافذ الهيئة لصرف معاشات 10.5 مليون مواطن

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أنه تم تجهيز جميع منافذ الهيئة لصرف معاشات نحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

25 مليار جنيه إجمالي صرف معاشات يناير والدفعة الثالثة من العلاوات الخمس

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنه سيتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس، غدًا، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لصرف معاشات شهر يناير تقدر بـ18 مليار جنيه، بخلاف 7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس، ليصل الإجمالي لنحو 25 مليار جنيه.

وأكد «عوض»، على أنه يتم الصرف للشريحة الثانية بدءا من الثلاثاء 5 يناير والأربعاء 6 يناير، ثم البدء في الشريحة الثالثة، مشيرًا إلى أنه يمكن لصاحب المعاش والمستفيد الذي يحمل كارت «ميزة» أو بطاقة الصرف الآلي، صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصرافة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس القومية للتأمينات، أن من أولى التكليفات التي تم تنفيذها عند توليه مجلس إدارة الهيئة القومية، كان قرار رئاسي لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بتكلفة 35 مليار جنيه.

28 مليار جنيه متجمد العلاوات المستحقة يتم صرفها على أقساط ربع سنوية

ولفت اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه تم صرف 35 مليار جنيه لـ2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، منهم 28 مليار جنيه قيمة متجمد العلاوات المستحقة يتم صرفها على أقساط ربع سنوي، و7 مليار جنيه التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة.