أستاذ صدر: فعالية لقاح كورونا تبدأ بعد أسبوعين من الجرعة الثانية

قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الصدر بطب قصر العيني، إن الشخص الذي يأخذ تطعيم كورونا، أيا كان نوعه، يحدث تنشيط للجهاز المناعي ضد فيروس محدد، فتتكون أجسام مضادة داخل جسم الإنسان لتواجه الفيروس إذا جاء مرة أخرى لنقل العدوى لجسم الإنسان، «الفيروس هييجي مرة تانية وتالتة لأنه موجود في العالم».

خلايا الذاكرة تنشط في أول يوم تحدث فيه عدوى

وأضاف «سالم»، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن ظهور الأجسام المضادة تستغرق أسبوعين للاستجابة للجهاز المناعي، ولكن يتلو العدوى الأول وجود ما يسمى بخلايا الذاكرة، والتي تنشط في أول يوم إذا حصلت العدوى مرة أخرى، وبمجرد حدوث العدوى الثانية لن تظهر لها أعراض، وإذا اشتدت ستكون أعراضا خفيفة للغاية.

اللقاح سيقتل كورونا فور دخوله للجسم

وأكد أن اللقاح مفيد لمنع الحالات الشديدة والمتوسطة والمضاعفات، كما أن اللقاح لا يشكل مصدرا للعدوى للشخص المتلقح أو للمحيطين به، لافتا إلى أن فاعلية اللقاح تبدأ بعد أسبوعين من الجرعة الثانية، وبعدها يكون الجسم مستعدا لمقاومة الفيروس، وإذا هذا الشخص أصيب بعدوى فسيدخل الفيروس داخل جسمه لكنه سيقتل فورا.

كيفية التفرقة بين البرد وكورونا

وأوضح أن دور البرد قد يكون ناتجا عن عدوى ميكروبية، والتي لا يكون بها أعراض كبيرة على الجسم، حيث لا يكون آلام في الجسم ظاهريا، وعدم ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، لافتا إلى أن التفرقة بين البرد وكورونا يكون من خلال فقدان حاستي التذوق والشم، ومدة المرض، حيث تنتهي أدوار البرد غالبا خلال 3 أو 4 أيام، وزيادة تلك الأعراض عن هذه المدة يجب الانتباه والحذر.

أخطر يوم لنقل العدوى بكورونا

ولفت إلى أن أخطر الأيام التي يمكن لمريض كورونا نقل فيها العدوى للآخرين مختلف فيه، لكن مع بدء ظهور الأعراض إلى 10 أيام، بينما الفترة من بدء العدوى حتى ظهور الأعراض تسمى بفترة الحضانة، حيث يدخل فيها الفيروس داخل الجسم، ويحتضنه الجسم ويتفاعل معه وربما لا تظهر أعراض.