أسعار الذهب اليوم الأحد 3-1-2021 في مصر

لليوم الثاني على التوالي، سجلت أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحبة، استقرارًا في أعيرة المعدن الأصفر كافة، وكان آخر ارتفاع ملحوظ شهدته الأعيرة في اليوم الأول من العام الجديد 2021، بمقدار 2 لـ3 جنيهات.

وفي ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض أسعار الذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18، وكذا أسعار الجنيه الذهب في محلات الصاغة، وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 943 و945 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بين 825 و827 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 707 و709 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6600 و6616 جنيهًا.

أسعار الذهب في إفريقيا

وسجل الذهب في السودان اليوم، استقرارا مقارنة بأسعار أمس، إذ سجّل العيار 21 نحو 2.952 جنيه، ليكون متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السودان بالجنيه السوداني، وسجّل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3,374 جنيه، بينما سجل العيار 22 قيمة 3,093 جنيه، وعيار 18 قيمة 2,530 جنيه، وأخيرا سجل سعر الجنيه الذهب 23,616 جنيه.

أسعار الذهب في الإمارات

وشهد المعدن الأصفر في الإمارات العربية ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 قيراطا 230 درهما، وذلك بارتفاع قيمته 3.25 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطا، مبلغ 216 درهما بزيادة 3 دراهم.

ووصل سعر الجرام عيار 21 قيراطا إلى 206 دراهم بارتفاع بلغ 3 دراهم، كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 قيراطا إلى 176.75 درهما بزيادة 2.5 درهم.

الأكثر مبيعًا في الإمارات في الوقت الحالي

ويعتبر عياري 18 و21 هما أصحاب النسب الكبرى من المبيعات من بين أعيرة المعدن الأصفر.

من جهته، أرجع مدير مبيعات في أحد المحلات الشهيرة وفقا لـ«الإمارات اليوم»، سبب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى رواج الحركة السياحية حاليا، مع قضاء عدد من السائحين عطلاتهم في الدولة بمناسبة (الكريسماس)، وبداية العام الميلادي الجديد، ودعم زيادة الإقبال على شراء هدايا المشغولات بنسب أكبر خلال الفترة الأخيرة.

واضاف مدير المبيعات أنّ الفترة الحالية شهدت ارتفاعا في إقبال عدد من المتعاملين المقيمين على شراء المنتجات الذهبية، سواء من العملات أو المشغولات، بعد تسليم رواتب الموظفين، لافتًا إلى أنّ فترة (الكريسماس) واحتفالات العام الميلادي الجديد من أفضل الفترات بالنسبة لانتعاش مبيعات الذهب، وذلك مع زيادة الأفواج السياحية في أسواق الدولة خلال الفترة الحالية، ومع إقبال مقيمين من جنسيات مختلفة على شراء هدايا من العملات والمشغولات، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2021.