التنمية المحلية: حملات على الأسواق للتأكد من التزام المواطنين بالكمامة

مع الإجراءات التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين، يقع على عاتق المحليات دور كبير في تطبيق تلك الإجراءات على المنشآت وأماكن التجمعات.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالأحياء والمدن تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، وعلى رأسها التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات والتجمعات، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، وذلك لمنع التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الوباء.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن هناك تنسيق بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية بشأن تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات، وعدم التهاون مع أي تجاوز أو عدم انضباط والتزام بالإجراءات الوقائية، ومطالبة الوحدات المحلية بوقف أي محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لكل سرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه سيتم المرور على الأسواق اليومية وفي حالة ضبط أي مواطن داخل السوق لا يلتزم بارتداء الكمامة سيتم تغريمه بشكل فوري، والدولة لا تهدف إلى معاقبة المواطنين بقدر ما تعمل على تحقيق الانضباط والحفاظ على سلامة كل فرد.

ونوه إلى وجود تعليمات للمحافظات بالتنسيق مع الشرطة لتكثيف الحملات والمتابعة اليومية على المطاعم والكافيهات للتأكد من التزامها بنسبة تشغيل 50% وتطبيق غرامة فورية على المنشآت المخالفة كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الغلق.