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تعافي 10 مصابين بكورونا في مستشفى الواسطى ببني سويف

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عمرو رجب
03:02 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
تعافي 10 حالات جديدة من فيروس كورونا في مستشفى الواسطى ببني سويف

تعافي 10 حالات جديدة من فيروس كورونا في مستشفى الواسطى ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم، تعافي 10 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى الواسطى المركزي، بقيادة الدكتور كرم سعد، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تبذلها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

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