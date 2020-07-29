تعافي 10 مصابين بكورونا في مستشفى الواسطى ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم، تعافي 10 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى الواسطى المركزي، بقيادة الدكتور كرم سعد، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تبذلها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.