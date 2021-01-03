جبل موسى بسانت كاترين يستقبل السائحين بإجراءات احترازية مشددة (صور)

شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، إقبالًا سياحيًا خاصة في منطقة جبل موسى، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، وجود إقبال من الزائرين على زيارة المدينة للاستمتاع بالأجواء الشتوية التي تتميز بها المدينة، رغم الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد جراء أزمة كورونا.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح له اليوم الأحد، أنه يجري تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، من لبس الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي بين أفراد الأفواج السياحية، إضافة إلى تقليل أعداد الفوج السياحي الواحد بشكل يسهل ويساعد على التباعد الاجتماعي، وإلزام الفنادق والمناطق السياحية باتباع كافة الإجراءات الاحترازية، طبقًا للضوابط والشروط التي وضعتها وزارة السياحة وعلى رأسها نسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.

وأوضح رئيس المدينة، أن أكثر المناطق استقبالًا للزائرين المصريين تتمثل في منطقة جبل موسى، تليها المخيمات البيئية، ثم المناطق السياحية الدينية والأثرية.

وأشار إلى أن جميع زائري المدينة يحرصون على صعود جبل موسى والاستمتاع بمشهد غروب الشمس، والانتظار على قمة الجبل حتى صباح اليوم التالي للاستمتاع بمشهد الشروق، على الرغم من شدة برودة الطقس فوق قمة الجبل والتي تصل أحيانًا إلى صفر .

وأضاف رئيس المدينة، أنه يجرى تنظيم رحلات الصعود والهبوط لقمة جبل موسى، للحفاظ على التباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتامين هذه الأفواج حرصًا على سلامتهم، حيث جرى تفويج السياح كل فوج تحت رعاية دليل بدوي، وإنهاء كافة الإجراءات الأمنية، الخاصة بتأمين كل فوج على أعلى مستوى، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على السائحين باقتناء المطهرات خلال رحلاتهم والتعقيم كل فترة، إضافة إلى توفير جهاز لقياس درجة الحرارة عند كل معلم سياحي يتردد عليه السائحون.

وأكد أن هناك تجاوبًا من السياح والزائرين فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة باستمرار في كل الأماكن المغلقة.