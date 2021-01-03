الكهرباء: 175 مليون جنيه لتحسين كفاءة الشبكة بقرى 11 محافظة

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشاركة شركات توزيع الكهرباء في مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه الحكومة بسرعة تنفيذها، والتي تستهدف الوزارة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية في 145 قرية بـ11 محافظة على مراحل متعددة، لافتا إلى أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها حتى الآن 95 مليون جنيه من أصل 175 مليون جنيه تم تخصيصها لتطوير تلك القرى.

تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وزيادة معدلات التنمية

وأشار المصدر لـ «الوطن»، إلى أن مبادرة «حياة كريمة»، تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً، إضافة إلى تطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.

رفع كفاءة الطاقة وتقليل الفقد الكهربائي

وأكد على قيام قطاع الكهرباء بعمليات إحلال وتجديد شبكات النقل والتوزيع وإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القديمة، بما ساهم فى تقليل الفقد الكهربى ورفع كفاءة الطاقة الكهربية، واستخدام نظام الدورات المركبة في محطات توليد الكهرباء، مما يؤدى إلى توليد طاقة بدون استخدام وقود، واستخدام وحدات توليد بنظام الضغوط فوق الحرجة ذات الكفاءة المرتفعة والقيام بدراسات تقييم الأثر البيئي وتطبيق معايير حماية البيئة فى محطات توليد الكهرباء، وتطبيق العديد من النظم الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بالمياه وتلوث الهواء، خاصة التخلص من العوادم لمحطات التوليد.

خطة وطنية للطاقة الكهربائية المستدامة

وأشار المصدر إلى أنه تم إعداد خطة وطنية للطاقة الكهربائية المستدامة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية (2019-2022)، وتم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء ضمن الأهداف الواردة باستراتيجية مصر 2035، التي تعتمد على كيفية الوصول إلى تحقيق أعلى قدر من تحسين كفاءة الطاقة الكهربية، وتوفير استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.