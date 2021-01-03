إصلاح «خط طرد» بسخا في كفر الشيخ: اغرق الشارع بالمياه وأغلقه 

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عملية إصلاح كسر خط الطرد الرئيسي 600 بمنطقة سخا، والعمل على فتح الطريق الرئيسي بعد انتهاء العمل، وذلك عقب انفجاره.

جاء ذلك بحضور المهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق مياه كفر الشيخ، وهيثم عطيه، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد رضا، ومحمد صلاح، نائبا رئيس المدينة لشئون القرى.

وفور انفجار الخط وشكاوى الأهالي، انتقل رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إلى مكان الكسر في خط الطرد، وتم إبلاغ شركة المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ، وإدارة مرور كفر الشيخ، والأجهزة الأمنية؛ لتشغيل الجزء الأيمن من الطريق باتجاهين لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وحول الخط الذي انكسر الشارع لبركة من المياه، حيث اشتكى الأهالي من غلق الطريق بسبب تراكم المياه الكبير، ما استجاب له مجلس المدينة، ويجرى العمل على قدم وساق لإصلاح الكسر بخط الطرد بمنطقة سخا، وسيتم فتح الطريق بعد أعمال الإصلاح، وفق تصريح لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وفي وقت سابق، قطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، يوم السبت الماضي، المياه عن مدينة كفر الشيخ وعن سخا والحمراوي، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً من نفس اليوم.

يأتي ذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة والتطهير اللازمة، لمآخذ المحطات الرئيسية بكفر الشيخ.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي كفر الشيخ، أبناء المحافظة وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما قطعت الشركة، المياه عن مدينة بيلا الخميس، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء من نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة فى لوحة الكهرباء الرئيسية بمحطة ابشان.

وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، برئاسة المهندس احمد إسماعيل، رئيس المركز والمدينة، أنه تم قطع المياه من الساعةالساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة ، وذلك لإصلاح لوحة الكهرباء الرئيسية بمحطة إبشان.

وأكدت الوحدة المحلية، على أن المدينة وبعض القرى المجاورة ستتأثر بانقطاع المياه.