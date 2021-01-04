«العليا للفيروسات»: الصوت العالي والعطس ناقلان لعدوى كورونا

كشف الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك بعض العادات السيئة يؤديها العديد من الأفراد يوميا، تكون بمثابة أداة ووسيلة سريعة لنشر ونقل العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أبرزها يتمثل في الصوت العالي والعطس والكحة.

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الثلاثة أشياء تسبب نقل عدوى فيروس كورونا من الشخص المصاب إلى غير المصاب، لعدد من الأسباب، تتمثل في الرذاذ المتطاير من الفم وكذلك الهواء الصادر مع تلك الأفعال، وذلك في حال عدم وجود ما يمنع تطاير تلك الأشياء وخروجها من الفم في لحظة سرعة خروجها.

«العليا للفيروسات»: يجب الالتزام بارتداء الكمامة

وأكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن ارتداء الكمامة تحمي الشخص من الإصابة بالفيروس، وتحمي الآخرين من أضرار الشخص المصاب، مناشدة جميع المواطنين بضرورة الالتزام بارتدائها، خاصة وأن الوضع في معدل انتشار المرض أصبح خطيرا، وأن الإعداد في تزايد لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه يجب على المواطنين أيضا الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي أثناء التواجد خارج المنزل، وكذلك الابتعاد عن أكل الأطعمة المكشوفة خارج المنزل، والاعتماد على استعمال الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة في الأكل والشرب، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد في الأسواق أو صالونات الحلاقة وغيرها من المحاذير التي تؤدي إلى المحافظة على صحة وسلامة الجميع، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة من جميع الجهات في الدولة للمستشفيات الجامعية والمستلزمات واحتياجاتها.