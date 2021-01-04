مدير مستشفى عزل: كورونا ينتشر كالنار في الهشيم.. والمستلزمات بتتبخر

حذر الدكتور عمرو نادي القائم بعمل مدير مستشفى ناصر العام المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في محافظة بني سويف، من سرعة انتشار الفيروس بصورة كبيرة عن الموجة الأولى، في ظل عدم اتخاذ المواطنين للإجراءات الاحترازية الوقائية من تباعد اجتماعي وارتداء للماسكات «الكمامات».

وكتب مدير مستشفى ناصر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مفيش هزار نعدي بسلام أو نلقي بأيدينا إلى التهلكة، الوضع فى منتهى السوء، والموجة التانية أسوأ بكتير من الأولى، الفيروس ينتشر كالنار فى الهشيم، ما فيش بيت مافيهوش حالة أو أكتر مصابة، ومافيش أسرة أعرفها تقريبا إلا وفيها حالة وفاة».

وتابع «نادي»: «للأسف الفيروس وانتشاره أكبر بكثير من قدرة اي منظومة طبية وهناك دول عظمى سقطت في فخ الإصابات وانهارت منظومتها الصحية، فلا بد للجميع من الحذر حماية له ولأسرته وبخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة» قائلا: «تانكات الأكسجين اللي كانت بتتملي أسبوعيا بقت بتتملي يوميا أو يوم ويوم على الأكثر، والمستلزمات الطبية بتتبخر من كثرة الحالات، السرير مش بنلحق نغير الملاية من عليه لأن قبل ما يفضى بيبقى محجوز، قدرات الطاقم الطبي على المدى الطويل قد تنهار من شدة الضغط والتوتر وصعوبة الإجراءات الاحترازية».

وأضاف «إذا الدنيا ماتلمتش، الوضع هيكون أكثر سوءا، وهيخرج تماما عن السيطرة، كل واحد يلزم بيته، ما فيش خروج غير للضرورة، وكبار السن أمانة، لا زيارات ولا أي تعامل معهم قدر المستطاع، والالتزام بالتباعد والكمامة والكحول، ونمنع التجمعات وحفلات الزفاف ومراسم العزاء».

وقال: «مفيش حاجة اسمها دور برد عادي، اللي يظهر عليه أعراض تنفسية يعتبر نفسه مريض كورونا ويعزل نفسه حفاظا عليه وعلى أي عزيز لديه».