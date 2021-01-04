منصة «الكهرباء» تتلقى مليون و50 ألف طلب للتحول للعدادات الكودية

تلقت المنصة الإلكترونية في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مليون و50 ألف طلب، للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية بجميع شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية.

مد المهلة لتمكين المواطنين من التقدم بالطلبات

وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نهاية ديسمبر 2020، مدّ المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية شهر مارس المقبل، لتمكين كل المواطنين من إتاحة الفرصة للتقدم بالطلبات، على أن تستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي جرى تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

تركيب العداد الكودي للمنشآت المخالفة

ووافق مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، التي تنص على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع للمباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة

وتضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية

وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنّ تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن، لافتا إلى أنّ المحاسبة تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، ويجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد دون فوائد على 24 شهرا مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتشجيعا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.