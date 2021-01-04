أوقاف شمال سيناء تشكل لجنة لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية بالمساجد

أكدت مديرية الآوقاف بشمال سيناء، ارتفاع نسبة الملتزمين من المصلين بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مقارنة بالأيام الماضية، مشيرة إلى انتشار الوعي بين المصلين في كافة المساجد.

وقال الشيخ خميس حمدي، مسؤل الدعوة بمديرية الأوقاف، اليوم، إن غالبية المساجد بشمال سيناء تشهد التزامًا بعملية التباعد ولبس الكمامة واستخدام السجادة الشخصية قبل كل صلاة بما فى ذلك صلاة الجمعة، لافتا إلى تشكيل لجنة للمرور والمتابعة.

وأضاف أن هناك تشديدات من المديرية على جميع مكاتب الوقف فى المدن سواء فى العريش أو الشيخ زويد وبئر العبد وبالوظة ونخل والحسنة بوسط سيناء والقسيمة والمناطق الأخرى.

وأكدت مديرية الأوقاف أن هناك تعليمات من الوزارة بتطبيق كافة سبل الوقاية وأخذ جميع الإحتياطات وذلك خلال الدروس والخطب وندوات التوعية التى تتم عبر صفحة المديرية على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، تزامنا مع تعقيم المساجد قبل وبعد الصلوات التى تتم بما فيها صلاة الجمعة، مع أستمرار غلق دورات المياه ومنع الوضوء فى المساجد بشكل تام، واستمرار منع صلاة الجنازة .

بدورها واصلت مديريات الصحة والطب الوقائى وديوان عام المحافظة تطهير جميع الطرقات والشوارع المؤدية إلى المحال التجارية والمساجد فى مدينة العريش، وأن هناك عملية تعقيم ورش فى الآحياء البعيدة بالتزامن مع نشر فرق للتوعية فى تلك الآحياء لحث الآهالى على ضرورة الآلتزام الكامل وتطبيق التعليمات الوقائية.