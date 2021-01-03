إصابة طبيب في حادث مروري بصحراوي بني سويف الشرقي

أصيب طبيب باشتباه خلع في الكتف واشتباه كسر في عظمة الترقوة، إثر حادث انقلاب سيارته الملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة، وجرى نقله لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالمديرية، يفيد بحادث مروري لسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة بعد بوابة بني سويف بمسافة 12 كيلو، ما أسفر عن إصابة طبيب، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

ووجه مدير أمن بني سويف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة، ورفع آثار الحادث بمعرفة رجال المرور.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث حيث تبين أن المصاب يدعى «إبراهيم عادل يوسف عبد النور»، 32 عاما، طبيب، مقيم محافظة المنيا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، مع اشتباه كسر بعظمة الترقوة وكدمات وسحجات، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى، حيث تم إجراء الإشاعات اللازمة له فور دخوله قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

كانت محافظة بني سويف قد شهدت اليوم، حادث مروع لطفل، اصطدم به قطار قرب محطة السكة الحديد بقرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، ما أدى إلى وفاته في الحال، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة، وجرى إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بشأن الحادث، للوقوف على أسبابه بمعرفة رجال مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات ومباحث مركز شرطة ببا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.