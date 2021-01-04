تأجيل محاكمة 22 متهما بتزوير مستخلصات جمارك نويبع لـ3 مارس

قررت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 22 متهماً بتزوير مستخلصات الجمارك والتوكيلات بميناء نويبع، إلى جلسة 3 مارس المقبل، لورود تقرير لجنة الخبراء.

أصدرت المحكمة قرارها في القضية رقم 1002 لسنة 2018، جنايات نويبع، المقيدة برقم 175 كلي جنوب سيناء، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبودنيا، وعضوية المستشارين ممدوح محمود أيوب، وإيهاب محمد عصمت، وسكرتارية عبد الرحمن عبدالعزيز.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر 2017 بدائرة قسم شرطة نويبع، حيث وردت معلومات لمباحث جمارك نويبع، تفيد بقيام 22 متهماً، بينهم عدد من الموظفين بجمارك نويبع، بالاشتراك مع آخرين، بطريق التحضير والاتفاق والمساعدة، في تزوير محررات رسمية، وهي التوكيلات محل الشهادة الجمركية لاستخلاص بضاعة من الجمارك عن طريق التزوير.

وتضمنت قائمة المتهمين كلاً من: كامل عبد الشكور إبراهيم، وفتحي مسلم مفرح، وهشام إبراهيم ذكي، وفؤاد عبد الله أحمد، والسيد عبد الجليل فرو، ومحمد توفيق محمد زيان، وهشام أحمد صبرة، ومحمد إبراهيم محمد، وشهرته محمد صبري، ومحمد محمود معوض، وياسر حسن أحمد، وهشام الهادي محمود، ورمضان بسيوني عليوة، وأحمد حسن عبد العال، ومحمود عبد القادر أحمد، وحاتم سالم سيد سالم، ومحمد بديع فهيم عبده، وحازم السيد محمد السيد، ومحمد محمد السبكي، ومحمود عبد الوهاب علي، وعماد السيد إبراهيم، وعبد اللطيف علي أحمد، وخالد محيي محمود محمد.

وتم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى نيابة نويبع، وتولى محمد الدياسطي وكيل النائب العام التحقيق في القضية، حيث أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية لمدة 4 أيام، قبل أن يتم إحالتهم للمحاكمة، التي قضت بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية على ذمة التحقيق.

وتشمل أوراق القضية 6800 ورقة، وبلغ قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات 80 ورقة، وفي جلسات سابقة، بحضور محامين بتوكيلات عن المتهمين، أمرت المحكمة باستدعاء كل من مدير الإدارة المركزية، ورئيس الشئون القانونية لمصلحة الجمارك، وشهود الإثبات.

وفي جلستها اليوم، حضر عدد من المحامين بتوكيلات عن المتهمين، إلا أن رئيس المحكمة رفض الحضور بتوكيلات، وتم تاجيل القضية إلى جلسة 3 مارس 2021، لحضور تقرير لجنة الخبراء، وقررت حضور المتهمن.