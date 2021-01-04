القاهرة تعلن مد التقديم لمدافن وادي الراحة: 20 مترا بـ130 ألف جنيه

أكدت محافظة القاهرة على مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن مساحته 20 مترا بجبانات وادي الراحة، المقامة جنوبي مدينة القاهرة الجديدة، على طريق «القطامية- العين السخنة» وذلك حتى الانتهاء من حجز الوحدات المخصصة لتلك المرحلة.

وذكرت المحافظة، أن التخصيص للمدفن سيكون مقابل 130 ألف جنيه تُسدد، إما بسداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة، أو يتم تسليم الجبانة للمنتفع عقب السداد واستيفاء المستندات المطلوبة، أو السداد على دفعات، كالآتي: يُسدد فور قبول الطلب مقدم التعاقد 25% من إجمالي المبلغ 32.500 جنيه، ثم يسدد باقي المبلغ على ثلاث دفعات ربع سنوية، ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والإطلاع على أصول المستندات، كما يضاف مبلغ عشرين ألف جنيه قيمة القطعة المميزة، سواء على شارع عمومي أو ناصية، تسدد فورا في حالة الاستلام الفوري، وتُسدد مع الدفعة الأخيرة في حالة السداد على ثلاث دفعات.

شروط التقديم

أما شروط التقديم والمستندات المطلوبة، فتتمثل في تقديم بيانات طلب تخصيص مدفن على الموقع الإلكتروني للمحافظة، مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ومن يعول، أو شهادة ميلاد الأطفال القصر، وأن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة، وألا يكون قد سبق للزوج أو الزوجة الحصول علي مدفن من محافظة القاهرة، وأن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.

التقديم إلكترونيا

وأكدت المحافظة، أن تقديم الطلبات يتم عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، ومرفق بها المستندات المطلوبة بصيغة pdf، على أن يتم تقديم الأصول عند الإستلام، وأولوية التخصيص، طبقا لأسبقية التقدم وسداد مقدم الحجز لمن تتوافر فيه الشروط .

كما يمكن استخدام كروت الدفع البنكية، من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال «فوري بلس»، وقيمة الطلب 500 جنيه لا تُسترد، علما بأنه لن يُعتد بأي طلبات إلا بعد دفع قيمة الطلب عقب استيفاء البيانات على الموقع الإلكتروني، والبيانات المدرجة بالطلب المقدم تكون على مسؤولية مقدم الطلب، والمحافظة غير مسؤولة عن إدراج أي بيانات خاطئة أثناء التسجيل.