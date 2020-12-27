مصرع طفل سقط من سيارة كان متشبثا بخلفيتها فدهسته أخرى  

لقى طفل، 8 سنوات، مصرعه بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في حادث تصادم سيارة، عقب سقوطه من سيارة كان متشبثا بخلفيتها، حيث تصادف مرور سيارة أخرى بالخلف، قامت بدهسه ليلقى مصرعه.

كان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بتلقى بلاغ بمصرع الطفل «م.ا» 8 سنوات، مقيم بالحي القبلي، التابع لدائرة القسم، تحت عجلات سيارة، عقب وقوعه من سيارة أخرى، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى التعليمي، للإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم لمكان الحادث، وتبين وفاة الطفل بإصابات كسر في عظام الجمجمة والوجه، بعد الوقوع من سيارة كان متشبث في خلفيتها، تحت أخرى يقودها «ش.ع» سائق، مقيم العزبة الغربية دائرة القسم تم التحفظ على السائق والسيارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وفي السياق، لقى طفل آخر مصرعه بقرية شبرا بلولة التابعة لمركز منوف، بمحافظة المنوفية، متاثرا بنزيف داخلي بالبطن ورشح على المخ، نتيجة حادث «توك توك»، حيث جرى نقله إلى المستشفى ولكن دون جدوى حيث لقى مصرعه.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع طفل صدمه «توك توك» في قرية شبرا بلولة بدائرة المركز، حيث أصيب على أثر ذلك بنزيف في البطن ورشح بالمخ، ولقى مصرعه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور تمكنت قوة من مركز شرطة منوف، من القبض على «م.ع» 33 سنة، سائق التوك توك، وحُرر محضر بالواقعة برقم 14077 جنح مركز منوف، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.