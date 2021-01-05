القليوبية: تحرير 575 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة

واصلت أجهزة محافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية، حملاتها أمس الاثنين، متابعة التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 575 مواطنا مخالفا لارتداء الكمامة وجرى توقيع الغرامة الفورية عليهم ليصل إجمالي أول يومين في التطبيق 1155 مخالفة.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات من وزارة التنمية المحلية حيث بدأ الأمس الأحد تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة.

وأسفرت الحملات المشتركة بالمراكز والمدن عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على 575 مواطنا ومواطنة وأحيلت بعض المخالفين للنيابة لرفضهم تسديد الغرامة فوريا.

في وقت سابق، شدد المحافظ على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة، إلا أن يكون مرتديا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحال، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجها إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.