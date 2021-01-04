عبدالغفار: نسبة الأطفال المحتاجين إلى العزل بالمستشفيات قليلة جدا

قال الدكتور حسام عبدالغفار الأمين الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك مستشفيات جامعية مخصصة للأطفال يبلغ عددها 10 أقسام فيها أقسام عزل لهم إذا ما أصيبوا بفيروس كوورنا المستجد، كما أن بقية المسشتفيات فيها وحدات وأقسام لعزل الأطفال أيضًا، لافتًا إلى أن متوسط إصابات الأطفال في مصر في الموجة الأولى كانت تتراوح ما بين 5% إلى 10% من إجمالي الإصابات، وكان ما يزيد عن 99% أعراضهم خفيفة أو بلا أعراض لأن الجهاز المناعي يتعامل مع المرض بشكل جيد جدًا، وأكد أن نسبة الأطفال الذين يحتاجون إلى العزل في هذه الموجة قليلة جدًا وتقدر أعدادهم بالآحاد.

بعض الأطفال يعانون من مشكلات صحية تجعلهم في حاجة إلى العلاج بالمستشفيات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت والإعلامية رضوى حسن: "خصصنا وحدات عزل للأطفال لأن هناك أطفال مصابون بأمراض مزمنة ومشكلات في الكلى بالإضافة إلى وجود أطفال مصابين بعيوب خلقية في القلب وأطفال مصابين بأمراض وراثية متعلقة بالتمثيل الغذائي، وبالتالي فإن هؤلاء الأطفال لو أصيبوا بفيروس كورونا فإنهم سيحتاجون إلى العزل والمستشفيات".

الأطفال الأصحاء لا يحتاجون إلى العزل بالمسشتفيات

وتابع أن الأطفال الأصحاء لا يحتاجون إلى العزل في المستشفيات، موضحًا أن المستشفيات الجامعية بها عيادات فرز تعمل على مدار ساعات اليوم يمكن للأطفال أن يتوجهوا إليها وعندها سيجرى مناظرتهم وتحديد إذا ما كانوا في حاجة إلى تلقي الرعاية هناك او الحصول على العلاج في المنزل.

وأردف: "لدينا بروتوكول علاجي أصدرناه في المجلس الأعلى يخص علاج مصابي كورونا من الأطفال، وإذا تمكنا أن نقدم الرعاية دون الأم فإننا نتعامل من خلال هيئة التمريض ولو كان وجودها لا بد منه فإننا ندربها على التعامل مع الأمر".