التنمية المحلية: الغرامة هتخلي المواطن يلبس كمامة ويشيل واحدة في جيبه

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنّ الهدف الرئيسي من غرامة عدم ارتداء الكمامة، التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، خاصة أنّ قيمة الغرامة ليست كبيرة، مقارنة بما قيل قبل ذلك من شائعات، عن فرض غرامة قدرها 4 آلاف جنيه، لكن الغرامة نوع من أنواع التذكير، للتحول من ثقافة الإلزام للالتزام.

من دفع الغرامة مرة لن يدفعها مرة أخرى

وأضاف قاسم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنّه لا يتصور أنّ أي شخص دفع الغرامة وحصل على الوصل المختوم والمكتوب بتغريمه بمناسبة كورونا، ومعتمدة من وزارة الداخلية، بالتأكيد لن يكررها هذا السلوك مرة أخرى: «أنا أوقن تماما إنه هيروح يشتري كمامتين واحدة في جيبه احتياطي وواحدة لابسها».

الشخص اللي مخدش كورونا بيعتقد إن الإصابة بعيدة عنه

واشار إلى أنّ ارتداء الكمامة من شأنه الحفاظ على أرواح المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، متابعا: «إحنا كلنا لينا أسر، لازم نحافظ عليهم، كلهم رعاية في رقابتنا، وربنا هيسألنا، وأي حد مخدش كورونا يتفرج عليها في التلفزيون، أو شايفها من وراء جدار زجاجي ويعتقد إنه بعيد عنها كل البعد ودة مش حقيقة».

القانون حدد نطاق تطبيق الضبطية القضائية لرؤساء المدن

وأوضح أنّه يتم استخدام الضبطية القضائية لرؤساء المدن والأحياء في مكان العمل الخاصة بكل وزارة من الوزارات، وهناك قرار مهم من رئيس مجلس الوزراء ينص صراحة فيما يخص الأماكن التي يطبق فيها القرار، والذي يشير إلى حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق باحتفالية رأس السنة سواء داخل المنشآت الفندقية أو السياحية أو غيرها، وحظر إقامة جميع أنواع السرادقات، سواء لأفراح أو تلقي عزاء أو موالد أو احتفالات شعبية أو ما يماثلها من المناسبات.