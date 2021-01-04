تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة بالقليوبية

كشفت مصادر وبيانات مديرية الصحة في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة، بتسجيل 17 حالة إصابة جديدة اليوم، فيما سجلت 4 مدن ومراكز أخرى "صفر" إصابة، وهي العبور وشرق وغرب شبرا الخيمة وقها، ليستقر عدد الإصابات في المحافظة، منذ بدء الجائحة حتى اليوم، عند 11 ألف و424 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية عند الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 845 حالة إصابة، والعبور 183 حالة، والقناطر الخيرية 714 حالة، وبنها 3511 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1185 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1272 حالة، وشبين القناطر 798 حالة، وطوخ 1421 حالة، وقليوب 770 حالة، ومدينة قها 68 حالة، وكفر شكر 657 حالة إصابة".

وفي وقت سابق اليوم، أجرى نائبا محافظ القليوبية، إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، جولة تفقدية شملت عدداً من المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا، لمتابعة سير العمل، واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها أو المصابة بالفيروس، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

جاءت الجولة بناءً على تعليمات محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، وبحضور الدكتورة سعاد حتاتة، وكيل مديرية الصحة، حيث بدأت الجولة بتفقد مستشفى قها، حيث تم المرور الميداني على أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة.

واطمأن نائبا المحافظ، خلال الجولة، على الأطقم الطبية بمستشفى قها، والاستماع إليهم، بالاضافه إلى التأكيد على الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط في العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، بالاضافة إلى التأكيد على الأطقم الطبية بضرورة الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية، خاصةً في أقسام الرعاية.

كما تفقد نائبا محافظ القليوبية مستشفى شبين القناطر، وتم المرور على قسم استقبال المصابين بفيروس كورونا، وقسم الفرز والعزل ووحدة الأشعة التشخيصية، ووحدة الأشعة المقطعية والصيدلية وقسم الاستقبال والطوارئ للتعامل مع باقي المرضى.

واختتم نائبا المحافظ الجولة بتفقد قسم بنك الدم بمستشفى شبين، والذي تم افتتاحه قريباً، على مساحه 600 متر مربع، وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية، وتم تزويده بجميع فصائل الدم والبلازما، كما تم تجهيزه بوحدة فصل البلازما.

واختتم نائبا المحافظ جولتهما بتفقد مستشفى النيل في شبرا الخيمة، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، حيث أكدا استمرار سلسلة الزيارات لمختلف المستشفيات، لمتابعة سير العمل بها، وإزاله كافة المعوقات، وتوفير الدعم اللازم.