«كارجاس»: جاهزون لتحويل 60 ألف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعي في 2020

قال المهندس ناصر أمين، رئيس شركة كارجاس، إنه بعد المبادرة الرئاسية لاستخدام الغاز الطبيعي، أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تعليمات بزيادة عدد محطات الغاز ليصل إلى 325 محطة، بعد أن كان 205 محطة، أي أن الشركة مطالبة بإضافة نحو 180 محطة هذا العام.

وأضاف، «هذه المحطات لازم تشتغل في جميع أنحاء الجمهورية، وكل ده مستمر معانا عشان محطات الغاز تبقى موجودة في كل مكان ومش هيبقى فيها أي مشكلة».

مساحة الأسطوانة صغيرة جدا

وتابع رئيس شركة «كارجاس»، خلال استضافته في برنامج مال وأعمال المذاع على فضائية اكسترا نيوز: «بالنسبة إلى مساحة الأسطوانة فإن هناك مقاسات مختلفة من المقاسات وعندما تتوافر المحطات فإنه سيكون سهلًا إمداد الأسطوانات الصغيرة بالغاز، إذ إن عدم وجود محطات غاز كان يستلزم معه وجود أسطوانات كبيرة».

المسافر يمكنه استخدام السيارة دون أسطوانة

وأردف، أن الأسطوانة سهلة الفك والتركيب، «لو أنا مسافر مرة في السنة أو مرتين سهل إني أفك الأسطوانة وامشي من غيرها، وممكن تتركن في البيت في فترة السفر، لكن وجود أنواع وأشكال وأحجام مختلفة من الأسطوانات هيخلي مالك السيارة مش محتاج، وبخاصة أن الأسطوانات الصغيرة لا تمثل إلا سُدس شنطة السيارة».

وأشار إلى أن تموين السيارة بالغاز يتوقف على استخدام الشخص للسيارة والمسافات التي يقطعها وأن يكون بها وفر كبير، «الأسطوانة الصغيرة ممكن تمشي عربية 1600 CC 200 كم، ولو حد بيقطع 400 كم في اليوم هيضطر يمون، لكن التوفير فيها كبير جدًا، ووجود محطات كثيرة لن يعطلهم أبدًا».

وأكد، «بالنسبة إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحلال المركبات التي تعمل بالبنزين والسولار إلى أخرى تعمل بالغاز الطبيعي، فإن الناس يثقون فيه كثيرًا ويعلمون جيدًا انه يبحث عن مصلحتهم وأنه يريد رفع الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم، وفي العام الماضي حولت شركتنا 19 ألف سيارة، لكن الإقبال من الجمهور أصبح غير عادي لأنه يثق في كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنه سيستفيد ماديا، ونتوقع أننا لن نقل عن 36 ألف سيارة هذا العام وجاهزين لتحويل 60 ألف سيارة إلى الغاز الطبيعي».